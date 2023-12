Flere gange må hun tage hånden op til ansigtet for at tørre tårerne væk. For en kort stund fører hendes forsvarer hende ind i et tilstødende lokale for at snakke. Da de vender tilbage, græder hun stadig.

Den 20-årige kvinde har tirsdag eftermiddag taget plads i Retten på Frederiksberg, hvor hun bliver fremstillet i grundlovsforhør i terrorsagen.

Det er tydeligt for enhver, at hun er påvirket af situationen.

Hun er den fjerde af i alt syv mistænkte, der er blevet anholdt. For hendes vedkommende skete det tirsdag aften, da hun vendte tilbage til Danmark fra en rejse til udlandet.

Torsdag i sidste uge sad en 19-årig kvinde, en 29-årig mand og en midaldrende mand samme sted som hende, da de blev fremstillet i grundlovsforhør i sagen.

Den 29-årige mand blev efterfølgende løsladt, mens de to andre blev varetægtsfængslet frem til 8. januar.

Samtidig blev yderligere fire varetægtsfængslet in absentia. Tre mænd og den 20-årige kvinde, der stammer fra Fyn.

Hvad de konkret er mistænkt for, vides ikke. Politiet og PET ønsker at holde sagens detaljer tæt ind til kroppen, og nøjagtigt som i sidste uge anmoder anklageren om, at tirsdagens grundlovsforhør bliver ført for dobbeltlukkede døre.

Igen er der protester fra sagens forsvarere.

Eksempelvis fortæller den 20-årige kvindes advokat, at hemmeligholdelsen af sagen har betydet, at han ikke engang har kunnet få lov til at kontakte den unge kvindes familie og fortælle, at hun har det godt.

»Når man ser på den interesse, gisninger og hvem – med statsministeren i spidsen – der er ude og have en mening, er det ødelæggende for sagen at have dobbeltlukkede døre,« argumenterer han.

»Jeg mener ikke, at det er rimeligt, at min klient skal tåle at blive mistænkeliggjort, uden at man ved i offentligheden, hvad hun er mistænkt for.«

På grund af efterforskningens tidlige stadig og mistænkte medgerningsmænd på fri fod vil politiet dog ikke have for mange oplysninger ud i offentligheden, lyder det modsat fra anklageren.

Derfor vides det fortsat blot med sikkerhed, at sagen handler om forberedelse af terror.

PETs operative chef Flemming Drejer har dog løftet sløret for, at politiet har slået til i et tidligt stadie af planlægningen, og de mistænkte er en del af et netværk, der trækker tråde til både udlandet og bandemiljøet.

Mere konkret den forbudte bande Loyal to Familia.

Flere af de sigtede er da også ifølge B.T.s oplysninger en del af LTF. Heriblandt en 27-årig mand, der siden februar 2022 har været internationalt efterlyst for dobbeltdrabet i Kalundborg i 2020.

