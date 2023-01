Lyt til artiklen

Udviklede en aftalt sexleg med smerte og dominans sig til en strafbar voldtægt?

Det har en domsmandsret i Københavns Byret onsdag middag trukket sig tilbage for at votere om.

En 38-årig mand er blevet tiltalt for at have voldtaget og udsat en jævnaldrende kvinde for en voldsom og stærkt ydmygende behandling en majnat i fjor på Hotel Stay i Sydhavnen i København.

Parret havde ikke mødt hinanden tidligere, men havde aftalt det hårdhændede stævnemøde over datingprofilen Scor.dk og havde forinden snakket et par timer på Café Victor i det indre København.

Ifølge manden havde kvinden tilkendegivet, at hun gerne ville udsættes for underkastelse og tvang. Blandt andet skriver kvinden i starten af deres indledende korrespondance, at hun »rigtig gerne vil have at vide, at jeg er en møgbeskidt luder«.

I sin afsluttende procedure onsdag formiddag betegnede anklageren fra Københavns Politi den 38-årige mands behandling af kvinden på hotelværelset som »ekstremt nedværdigende og ydmygende«.

Blandt andet urinerede han i hendes mund og gennemførte anale samlejer, selvom kvinden på forhånd havde skrevet til ham, at hun ikke var interesseret i den slags.

»Sagen er lidt atypisk i forhold til andre voldtægtssager, fordi der er samtykke til et samleje, der indeholder et vist omfang af vold og nedværdigende adfærd. Men også kun lidt, for han overskrider de grænser, som den forurettede havde opsat på forhånd,« lød det fra anklager Stine Larsen i hendes afsluttende procedure. .

»Vi har hørt, at der skulle være tale om en gensidig leg uden grænser. Men der er kun én person, der deltaget i den leg – nemlig tiltalte.«

»Der har under sagen dannet sig et billede af en person, der ikke kender nogen grænser. Den grænseløse adfærd har han ladet gå ud den forurettede i denne sag. Han gennemfører en timelang voldtægt af en hjælpeløs kvinde,« tilføjede anklageren.

»Det bliver afgørende, hvad de to parter på forhånd har aftalt skal ske – og især hvad ikke skal ske.

Når det er BDSM (Bondage, Dominans, Sadisme og Masochisme, red.), der for udenforstående kan fremstå meget usædvanligt og obskurt, er det ikke jungleloven, der hersker. Man skal udvise særlig forståelse og opmærksomhed – være empatisk,« understregede Stine Larsen.

Derfor krævede hun på vegne af anklagemyndigheden den 38-årige mand idømt en straf på tre et halvt års fængsel.

Blandt andet fordi det ikke er første gang, at hans trang til at behandle sine sexpartnere særdeles hårdhændet har bragt ham i juridiske problemer.

I 2012 blev han dømt for voldtægt i Finland, og han har også været sigtet for voldtægt i en anden sag, der dog ikke førte til tiltale, efter at kvinden selv havde hentet et spanskrør.

Omvendt påpegede mandens forsvarer, advokat Karoline Døssing Normann, at retten skal være meget opmærksom på de modstridende forklaringer fra de to involverede om, hvad der skete den pågældende nat. Og det er anklagemyndigheden, der skal føre bevis for, at begivenhederne skete uden samtykke.

Den 38-årige mand har under sagen forklaret, at kvinden efter hans opfattelse i situationen havde samtykket til ikke at give samtykke til de ting, som han udsatte hende for.

»Allerede fra deres første møde på Café Victor er det rimelig klar, at hun er det, som nogen vil kalde en frisk pige. Hun lægger ikke skjul på sin egen seksualitet og taler frit om det ved bordet. Det er der ikke noget galt i, men det er en del af forståelsen af den situation, som min klient befinder sig i,« lød det fra forsvareren med henvisning til tidligere vidneudsagn i sagen.

»Hun ville også gerne have haft en trekant med en af de andre mænd fra Café Victor, men han sagde fra. Han var bange for at blive voldelig, da hun viste ham sine blå mærker. Det er ret tydeligt, at hun allerede der ikke alene var seksuelt interesseret, men havde en seksuel præference for at blive udsat for vold,« tilføjede Karoline Døssing Normann.

Den 38-årige er ud over voldtægt af kvinden tiltalt for trusler og grov vold. Der ventes dom i sagen onsdag eftermiddag.