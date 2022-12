Lyt til artiklen

»Hun siger til mig, at hun ikke har nogen trusser på, og jeg var velkommen til at mærke efter. Jeg kan ikke huske, om hun fører min hånd ind mellem sine ben, men jeg finder i hvert fald ud af, at hun ikke har nogen trusser på.«

Let rødmende forklarede en yngre mand torsdag formiddag i Københavns Byret om sine iagttagelser 13. maj i år på Café Victor i det indre København.

Her blev han på nærmeste hånd uforvarende vidne til et stævnemøde i en aftalt sexdate med rollespil om dominans og underkastelse, der nu er endt i en usædvanlig voldtægtssag mod en 38-årig mand.

Han nægter sig skyldig i de alvorlige tiltalepunkter om voldtægt, trusler og grov vold, men erkender, at de har været seksuelt sammen på en hårdhændet måde efter gensidig aftale.

Han havde via datingportalen Scor.dk fået kontakt til en jævnaldrende kvinde. Og den aften skulle parterne mødes for første gang på Café Victor, inden de skulle dyrke sadomasochistisk BDSM-sex på et hotelværelse.

Forinden hyggede de nogle timer med drinks og lidt kokain på cafeen, hvor de også var i selskab med tre andre mænd. Heriblandt vidnet fra torsdagens retsmøde, som kvinden tilsyneladende også fattede en vis interesse for.

»Hun blev ret pågående og gav udtryk for, at hun godt kunne lide, når samværet med en mand blev lidt dominanspræget. I den forbindelse trak hun også op i sin nederdel og viste mig et blåt mærke på sit inderlår, ligesom hun fortalte, at hun ikke havde trusser på, og lod mig mærke det,« forklarede han i vidneskranken.

»På et tidspunkt lagde hun også en hånd på mit inderlår og begyndte at massere mit lem. Jeg følte mig hverken krænket eller seksuelt opstemt, for jeg er også typen, der selv krammer alle mine venner, så jeg følte det egentlig ikke så mærkeligt,« tilføjede vidnet.

Under opvarmningen på Café Victor viste kvinden på et tidspunkt også et foto af sit soveværelse med en omfattende samling af sexlegetøj spredt ud på sengen.

»Jeg kvitterede ved at sige, at jeg har endnu mere, for jeg har en virksomhed, hvor der også er et lager med sexlegetøj,« lød det med et smil på læben fra en anden af mændene fra cafeen, da han skulle vidne om sine iagttagelser fra aftenen.

Et tredje vidne i voldtægtssagen var en mand, som på gerningstidspunktet var kæreste med kvinden. Og som kørte hende til politiet efter den fatale nat på hotellet med den nu tiltalte.

»Den dag var hun meget trykket og tavs. Hun fortalte, at hun havde været ude for en meget, meget voldsom og grim oplevelse, hvor hun havde fået bank, var blevet tvunget til analsex og til at tage stoffer,« lød det fra den tidligere kæreste.

Han havde også under deres forhold dyrket S/M-sex med hende som den underdanige og ham som den dominerende.

»Vi var begge i et åbent parforhold, hvor vi havde en del sexpartnere på skift. Vi dyrkede også BDSM, og her var hun meget klar i spyttet om, hvad hun ville gå med til, og hvor hendes grænser gik. Man kan sagtens dominere og være hård, men vi har aldrig leget med, at man gik videre mod partnerens ønske. Hun var normalt god til at sige stop, hvis der var noget, hun ikke ville,« understregede den tidligere sexpartner.

Det kan have betydning i domsmandsrettens vurdering af sagen, da den 38-årige tiltalte har hævdet, at han den pågældende aften i maj havde en aftale med kvinden om, at der var samtykke om ikke at behøve samtykke til de former for hård sex, som han fik lyst til.

»Inden for rammerne af denne leg er der en, som godt kan lide at have kontrollen, og en, som godt kan lide at slippe kontrollen. Og der kan godt leges med, at et nej ikke er et nej,« forklarede den tiltalte ved retssagens start for knap en måned siden.

»Det er fuldstændig afgørende i bedømmelsen af denne sag, at det er foregået i BDSM-miljøet. Det seksuelle univers, hvor nogen frivilligt ønsker at blive påført smerte, kan godt være svært at forstå for udenforstående, men det er nødvendigt at have i baghovedet, at der ikke er tale om seksuel kontakt, som man almindeligvis ser det,« understregede den tiltaltes forsvarer – advokat Karoline Døssing Normann – i sine indledende bemærkninger ved forelæggelsen af domsmandssagen.

Der ventes dom lige efter nytår.