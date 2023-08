Pensionistmorderen var klar i mælet, da han mandag i retten forklarede sig om overfaldet, han tidligere i år var udsat for. Selv er han ikke i tvivl om, at de ville gøre ham ondt, lød hans forklaring.

Sagen kører ved Retten i Nykøbing Falster, hvor man rutinemæssigt behandler kriminelle handlinger, der begås i Storstrøms Fængsel.

Ved mandagens retsmøde var seriemorderen iklædt hvid skjorte og sort blazer. Han havde ligeledes briller og mørkeblå bukser på.

Ny på afdelingen

Cornelius Bach – der tidligere hed James Schmidt – var et par dage tidligere blevet flyttet til fængslets afdeling C4, hvor der i forvejen sad fem andre fanger på afdelingen.

Fire af dem er tiltalt i sagen, hvor de nægter sig skyldige.

Forud for overfaldet havde stemningen været fin. Men den pågældende dag, en søndag, havde han haft besøg af familie, forklarede den nu 34-årige seriemorder.

»Da jeg kom tilbage fra besøget, kunne jeg godt mærke, der er sket noget,« forklarede han ved dagens retsmøde.

»De begynder at stille mærkelige spørgsmål. Deres adfærd havde ændret sig. Jeg frygtede, de ville slås,« forklarede han videre.

Overfaldet i cellen

Tidligere ved mandagens retsmøde har de fire tiltalte haft mulighed for at forklare sig. Her beskrev en af de tiltalte, at han ville hente nogle dvd'er, mens en anden forklarede, at der skulle ske noget tøjbytte, og at der var derfor, man gik ind på seriemorderens celle.

De tiltalte forklarede, at der havde været tumult, og at det var seriemorderen, der havde indledt tumulten.

Dette afviste seriemorderen. I detaljer beskrev han, hvad der skete inde på hans celle. Her forklarede han, hvem af de fire, der havde gjort hvad, i minutterne, som overfaldet varede.

Her blev han slået og sparket og blev også skåret i ryggen med en smørekniv.

»Jeg ved faktisk ikke, hvorfor de kun er tiltalt for grov vold. De burde have været tiltalt for drabsforsøg,« forklarede han højlydt.

»De sagde, de havde fundet ud af, hvem jeg var. Og at de ville slå mig ihjel.«

Ført ud

De fire tiltalte var på hans anmodning ført ud af retslokalet, mens han forklarede sig.

»Jeg har fået angst efter det overfald. Jeg får medicin nu, og det er angstprovokerende, hvis de skal sidde og glo på mig, mens jeg forklarer mig,« fortalte han ved dagens retsmøde.

»De har forsøgt at myrde mig, de har truet mig. De vil have mig til at flytte til et andet fængsel. Det synes jeg ikke kan være rigtigt,« lød det endvidere fra den livstidsdømte.

Sagen fortsætter onsdag, hvor der efter planen også afsiges dom.

