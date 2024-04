For præcis et år siden så naboer måbende til, da en 13-årig pige blev båret ud fra et af vejens huse, mens husets ejer selv blev ført bort i håndjern, og hans sorte bil fragtet væk på lad.

»Det var en surrealistisk dag, som nok de færreste glemmer,« lyder det fra en beboer i villakvarteret i Korsør.

Ubehaget kommer snigende, når naboerne tænker tilbage.

Med ét blev en solberiget forårsdag overskygget af betjente, afspærringstape og teknikere i hvide dragter og blå overtrækssko.

Én nabo husker, hvordan han netop var kommet hjem fra stranden, da en civil betjent sprang mod ham for at høre, hvad han skulle. Hjem og så videre til Slagelse, havde han svaret.

Men så langt kom han aldrig.

Snart havde politiet spærret hele vejen af.

I dagevis arbejdede politiet på stedet. Finkæmmede hver en kvardratmeter på grunden. Bar genstande ud og sikrede spor.

Adskillige ting – heriblandt kufferter med pakketape og håndskrevne noveller – blev konfiskeret, før afspærringen blev ophævet og roen atter indfandt sig på den lille villavej.

Sådan da.

Over hækken taler man et år senere stadig om de grusomheder, som Korsørmanden ifølge politiet står bag.

»Livet er gået videre, så det har ikke fyldt så meget her på vejen for vores vedkommende. Men det er klart, at når man har passeret huset i ny og næ, så er man blevet mindet om det hele igen. Og det er ikke rart at tænke på.«

»Udover, at vi var chokeret, så var det mest ubehagelige tanken om, at hun havde været lige der et par huse væk, mens man bare har passet sine egne ting,« fortæller en nabo.

Aktivitet i huset

Flere naboer har bemærket, at der igen er aktivitet i det lille hus, som stadig står registreret i den nu 33-årige tiltaltes navn. Der er atter biler i indkørslen og lys i stuen.

Mens hans navn er fjernet fra postkassen, er der modsat blevet sat overvågningskameraer op flere steder på huset.

Husets beboere ønskede ikke at tale med B.T., da vi i sidste uge bankede på.

Tårer på politigården

Klokken var 14.48, da Korsørmanden 16. april 2023 blev anholdt på sin adresse.

Samme sted fandt politiet en 13-årig pige, der havde været forsvundet i 27 timer. I live.

I over et døgn havde Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ledt efter hende. Med lys og lygte og hjælp fra adskillige andre politikredse, hundeførere og befolkningen.

Over 800 henvendelser strømmede den weekend ind til politiet, hvor vagtcentraler landet over kom på overarbejde for at hjælpe de sydsjællandske kollegaer.

Pressen var indkaldt til en briefing om sagen klokken 15. Men tidsplanen skred. Pludseligt og uden forklaring til de mange journalister, der havde taget opstilling på politistationen i Næstved.

Ti minutter før pressemødet blev politiinspektør Kim Kliver nemlig ringet op af KSN – kommandostationen.

Der var nyt om den anholdelsesaktion, han havde sat i gang.

»Sådan en anholdelsesaktion kan jo have mange udfald. Jeg havde nok bare forventet at høre, at vi havde en anholdt, der skulle til afhøring. Men samtalen blev langt mere dramatisk«

»De havde fundet pigen på adressen – i live – og den formodede gerningsmand var anholdt,« mindedes Kim Kliver i et interview med Politiforbundets fagblad sidste år og fortsatte:

»Vi blev alle utroligt følelsesladede. Der var kram og jubel, og jeg må indrømme, at der også løb tårer ned ad mine kinder.«

Enorm offentlig interesse

Den 33-årige mand fra Korsør er i dag tiltalt for at have kidnappet, voldtaget og forsøgt at dræbe den 13-årige pige, der den dag blev fundet på hans adresse.

Og så er han tiltalt for drabet på Emilie Meng og overfaldet på en efterskoleelev i Sorø.

Han nægter sig i det store hele skyldig og går derfor efter frifindelse, når sagen i midten af maj skal for retten i Næstved.

Over halvanden måned skal et nævningeting tage stilling til sagen, og der er for rettens side gjort plads til, at offentligheden kan følge med.

Foruden selve nævningesalen vil yderligere to retssale blive omdannet til lytterum, hvor journalister og øvrige tilhørere kan tage plads.

Den enorme interesse har naboerne i Korsør også mærket bemærket.

»Der er kommet en del mere aktivitet i området, hvor der kommer biler og folk udefra, som jeg ikke har set før, og som kører langsomt forbi hans hus.«

»Så jeg tænker, det er folk, der er nysgerrige,« fortæller en nabo.

