Da et 40-årigt Hells Angels-medlem blev anholdt i begyndelsen af juli i år, skete det ved en omstridt hashbod på Christiania. Nogle måneder forinden var selvsamme hashbod målet for et tyve mand stort tæskehold med tilknytning til rockerklubben Comanches.

Den 40-årige rocker blev anholdt 7. juni omkring klokken 12.30, og dagen efter blev han fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet.

Ved anholdelsen havde han knap 400 gram hash på sig, som ifølge anklageskriftet skulle sælges som led i den organiserede hashhandel i Pusher Street. Desuden havde rockeren en kniv på sig.

Efter anholdelsen ransagede politiet rockerens bopæl, en lejlighed på Østerbro. Her fandt politiet 340.000 kroner, som man vurderer stammer fra salg af hash.

Af anklageskriftet fremgår det, at rockeren også blev anholdt 6. maj i fjor omkring klokken 11.30 ud for bygningen kaldet Mælkebøtten på Christiania. Her forsøgte den 40-årige angiveligt at vride sig ud af sit tøj, ligesom 'han i øvrigt ikke efterkom politiets anvisninger', lyder det anklageskriftet.

Nægter sig skyldig

Her havde han knap fire kilo hash på sig, ligesom han også havde 2200 kroner, som politiet vurderer stammer fra salg af hash. Også her ransagede politiet hans hjem, hvor de fandt godt fem kilo hash og 11.000 kroner, som politiet ligeledes vurderer stammer fra salg af hash.

»Min klient nægter at være del af den organiserede handel med hash i Pusher Street,« fortæller rockerens advokat, Emma Ring Damgaard.

I anklageskriftet beskrives det, det at den 40-årige blev anholdt ved en hashbod, som politiet omtaler som hashbod 20.

Samme hashbod kaldes også Bedst og Billigst-boden, og det var her Comanches-tæskeholdet troppede op ved 19-tiden 28. april i år. Her fangede de en 20-årig medarbejder, der blev tæsket ganske voldsomt.

Udover at arbejde i hashboden har det 20-årige offer, der er svensk statsborger, ikke noget med rocker- eller bandemiljøet at gøre.

Tæskehold tiltalt

20 Comanches-rockere er nu tiltalt i sagen om overfaldet, der var kulminationen på længere tids uro i Pusher Street, hvor en HA-rocker ifølge B.T.s oplysninger havde forsøgt at pisse territorie af og gøre krav på en anden hashbod samme sted.

HA-rockeren, der i første omgang havde sat lus i skindpelsen, havde ikke aktier i Bedst og Billigst-boden. Men det havde åbenbart ingen betydning i forhold til overfaldet, hvor det i stedet gjaldt om at markere sig.

Den 40-årige Hells Angels-rocker, der nu er tiltalt i sagen om hash, er tidligere dømt i en sag om grov vold, hvor offeret blev tæsket voldsomt med et slagvåben.

Hashsagen kommer for retten senere i år.

