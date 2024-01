Drabet på Emilie Meng. Overfaldet på en 15-årig efterskoleelev. Kidnapningen af en 13-årig pige.

Fælles for de tre sager er ikke alene, at politiet mener, at Korsørmanden står bag, men også, at det er sager med dna-spor. Derfor vurderer mangeårig og i dag pensioneret retsmediciner Hans Petter Hougen, at politiets fagfolk kommer til at spille en stor rolle, når sagen i foråret skal for retten.

Den 32-årige tiltalte nægter sig i det store hele skyldig, men politiet mener at ligge inde med beviser, der kan føre til dom.

Beviser, som eksperter fra vidneskranken i Retten i Næstved skal kigge i sømmene.

Tidslinje over sagerne Her er et overblik over sagerne 10. juli 2016 forsvandt Emilie Meng sporløst fra Korsør Station efter en bytur 25. december 2016 fortalte Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi til offentligheden, at den unge kvindes lig var blev fundet af en hundelufter juleaftensdag i en sø ved Regnemarks Bakke ved Borup 8. november 2022 blev en elev fra Sorø Gymnastikefterskole udsat for et overfald på skolens område. Pigen blev truet med kniv og tvunget ned på jorden, men hun gjorde så meget modstand, at gerningsmanden til sidst stak af. 15. april 2023 forsvandt en 13-årig pige på mystisk vis, efter hun havde færdiggjort sin avisrute ved Kirkerup i Slagelse og var på vej hjem. Hendes cykel, taske og mobiltelefon blev fundet i vejkanten. 16. april 2023 blev den 13-årige pige efter 27 timers forsvinden fundet på en adresse i Korsør. Her blev en 32-årig mand anholdt. 17. april 2023 blev den 32-årige mand fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved og sigtet for langvarig frihedsberøvelse og flere voldtægter. Han erkendte delvist og blev varetægtsfængslet i fire uger. 26. april 2023 oplyste politiinspektør Kim Kliver på et pressemøde, at den 32-årige også sigtes i to andre sager. Nemlig for drabet på Emilie Meng og for overfaldet på efterskoleeleven i Sorø. 17. maj 2023 blev den 32-årige fremstillet ved Retten i Næstved igen, hvor han blev sigtet for frihedsberøvelse, drab og voldtægt af Emilie Meng og forsøg på frihedsberøvelse, voldtægtsforsøg og vold og trusler mod efterskoleeleven fra Sorø. Han nægtede sig skyldig. Fængslingsgrundlaget blev udvidet, og den 32-årige har siddet varetægtsfængslet lige siden. 8. januar 2024 blev der rejst tiltale mod den 32-årige. 14. maj 2024 indledes retssagen, som forventes at køre over 18 retsdage.

Det gælder blandt andet de skader, en retsmediciner fandt på den 13-årige, efter hun 16. april blev befriet af politiet efter over et døgns fangenskab, fastslår Hans Petter Hougen, der har ikke indgående kendskab til sagerne og derfor udtaler sig generelt på baggrund af årtiers erfaring som retsmediciner.

»Hvad angår den 13-årige må der også være dna-spor rundt omkring på gerningsstedet, på genstande, på ham og på hende.«

»De har været i tæt og langvarig kontakt med hinanden, så hans dna vil være afsat på hendes krop og tøj og omvendt,« lyder det fra den pensionerede retsmediciner.

Spor fra Emilie Meng

Det kom sidste år frem, at der på den 32-åriges bopæl også er gjort dna-fund med relation til Emilie Meng.

Det er endnu uvist, hvilke fund man konkret har gjort, men de har tidligere været medvirkende i en dommers vurdering af, at der var begrundet mistanke mod Korsørmanden.

Sporene kan ifølge Hans Petter Hougen få stor betydning i retten, da der ikke er stor sandsynlighed for, at der er fundet dna-spor på den unge piges lig, efter det blev fundet i en sø nær Borup et halvt år efter hendes forsvinden.

Alligevel vurderer han, at retsmedicineren kommer til at spille en stor rolle, når spørgsmålet om drabet skal vurderes i retten.

»Her vil retsmedicineren i højere grad end i de andre sager komme på banen, fordi pågældende har været på findestedet, undersøgt liget og foretaget obduktionen.«

Pensioneret retsmediciner Hans Petter Hougen har over 12.000 obduktioner bag sig. Foto: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix

Retsmedicineren bemærker, at det i anklageskriftet lyder, at den 32-årige skal have dræbt den 17-årige pige blandt andet ved kvælning med pakketape.

Her kan der være blevet fundet spor efter lim, som er blevet undersøgt af kriminalteknikere.

Dna på jakke

Det er Hans Petter Hougens bud, at retsmedicineren ikke kommer til at fylde meget, når anklageren skal fremlægge beviser i sagen om overfaldet på den 15-årige efterskoleelev.

Her vil eksperten gennemgå de skader, der er fundet på pigen. Skader, der blandt andet kan være opstået af, at hun har været iført strips om håndleddene.

Derudover vil det handle om at bevise, der har været kontakt mellem hende og den 32-årige. Det har i den forbindelse allerede været fremme, at den tiltaltes dna med allerhøjeste grad af sandsynlighed er fundet på pigens jakke.

Netop ordet sandsynlighed vil blive brugt meget, når retsmedicineren skal afgive forklaring, vurderer Hans Petter Hougen.

»En retsmediciner kender tvivlens nådegave. En retsmediciner udtaler sig ikke skråsikkert, men taler i stedet om sandsynlighed. Retsmedicineren er verdensmester i at gå med livrem og sele.«

