Da ledelsen på Espergærde Gymnasium & HF fredag eftermiddag fik den første melding om, at der var sket en ulykke på en af studenterklassernes vogntur, forlød det, at det muligvis drejede sig om en brækket arm.

En time senere stod det dog klart, at situationen var meget mere alvorlig, fortæller gymnasierektor Henrik Boberg Bæch til sn.dk.

En 20-årig STX-student var faldet af en studentervogn i Hornbæk. Den unge mand meldes i kritisk tilstand og ligger indlagt på Rigshospitalet i København.

De resterende studenter blev efter ulykken kørt væk fra stedet i bus og hen til gymnasiet.

»På det tidspunkt er vi ikke lige i en situation, hvor vi er parate til at tage imod de unge i den tilstand, de faktisk er i. De er virkelig chokerede. Det er meget tydeligt, at de har brug for krisehjælp. Vi får tilkaldt to krisepsykologer via en hotline, vi har på gymnasiet, og de har så siden været sammen med de unge og de unges pårørende gennem hele aftenen,« siger rektor Henrik Boberg Bæch til sn.dk.

Vil drøfte sikkkerheden

Espergærde Gymnasium & HF vil efter sommerferien drøfte, hvorvidt man kan øge sikkerheden under de nyudklækkede studenters vognture.

Det oplyser elevrådsformand Bertram Munk og rektor Henrik Bæch i en mail til Ritzau.

»Vognturene har altid været elevernes egne. De planlægger og gennemfører dem selv, men elevrådet og ledelsen vil efter ferien mødes for at drøfte, om vognturene kan gøres mere sikre,« skriver de til Ritzau.

Den 20-årige students situation er stadig uafklaret, oplyser gymnasiet.

»Alle gymnasiets elever og ansatte er stærkt påvirkede, og alle vores tanker går til eleven og hans pårørende i deres svære situation,« lyder det i mailen.

Det er stadig ikke afklaret, hvordan faldet skete, oplyser Nordsjællands Politi lørdag eftermiddag.

David Eckert, vagtchef ved Nordsjællands Politi, oplyste sent fredag aften til B.T., at man fortsat manglede at foretage vidneafhøringer af de resterende studenter.

»De havde drukket siden klokken 10 i formiddags. Så vi har i sagens natur haft lidt svært ved at afhøre dem,« sagde han.

»Men de foreliggende undersøgelser viser, at hverken chauffør eller køretøj er skyld i uheldet,« tilføjede vagtchefen.