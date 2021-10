En realitystjerne i 30erne er fredag eftermiddag blevet fundet skyldig i en sag, hvor han sad tiltalt for voldtægt og forsøg herpå.

Manden, der dagen igennem har plæderet sin uskyld, idømmes således ved Retten i Glostrup to år og ni måneder samt udvisning.

Dommen blev anket på stedet. Med påstand om frifindelse.

Sagens omdrejningspunkt er et møde mellem ham selv og en kvinde, som fandt sted 28. maj i år på en adresse i Rødovre.

Manden forklarede for domsmandsretten i Glostrup, at de to mødtes for at have sex, som de havde gjort det flere gange tidligere. Og at de efterfølgende hyggede med slik, nus og tv i en sofa.

Denne forklaring stod dog i skarp kontrast til den, anklagemyndigheden kom med.

Den forurettede kvindes forklaring foregik bag lukkede døre, men i sin procedure forklarede anklageren, at voldtægten startede nærmest det øjeblik, hun var ankommet til adressen.

At hun flere gange sagde »stop« og »lad være«. At hun forsøgte fysisk at stoppe akten. Men at tiltalte alligevel voldtog hende og forsøgte at få hende til at give ham oralsex ved at holde hendes nakke.

I retten vidnede desuden kvindens mor og veninde. Veninden fortalte, at hun var blevet kontaktet af den forurettede, mens denne stadig var på adressen i Rødovre. Og at forurettede allerede her havde berettet, at hun var blevet voldtaget.

Både mor og veninde forklarede, hvordan de oplevede, at forurettede havde været meget chokeret og rystet efterfølgende.

Mens anklagemyndigheden procederede for, at den tiltalte var skyldig og skulle idømmes ikke mindre end tre års fængsel samt udvisning, argumenterede forsvareren for frifindelse.

Alternativt, forklarede forsvareren, skulle tiltalte idømmes mildest mulige straf og kun have en advarsel om udvisning.

Det blev altså anklagerens påstand, som domsmandsretten – stort set – fulgte.

Manden er tidligere dømt for vold og trusler mod en ekskæreste.