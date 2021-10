Selvom kvinden sagde »stop« og »lad være«, fortsatte han ifølge anklageskriftet.

Fredag indtager en mand i 30erne anklagebænken i Retten i Glostrup. Tiltalt for voldtægt og for forsøg på andet seksuelt forhold end samleje.

Det har ikke været muligt for B.T. at få en kommentar fra mandens forsvarer.

Det er derfor uvist, hvordan han forholder sig til anklagemyndighedens udlægning af, at der fandt en voldtægt sted på en adresse i Rødovre 28. maj i år.

I anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, lyder det således, at manden den aften mellem 22 og 23.30 tiltvang sig samleje med en kvinde, der ikke havde samtykket hertil.

Og at han desuden forsøgte at skaffe sig andet seksuelt forhold end samleje.

Først skulle han have taget hende hårdt om nakken og forsøgt at få hende til at give ham oralsex.

Dernæst skulle han have skubbet hende ned på en sofa, holdt hende nede og tiltvunget sig samleje med hende.

Også selvom hun både verbalt og fysisk ifølge anklageskriftet forsøgte at komme fri.

Flere gange sagde hun »stop« og »lad være«, lyder det.

Slutteligt skulle han på ny have taget fat i hendes nakke i forsøget på at få hende til at give oralsex.

B.T. følger sagen, når den fra retssal 204 indledes fredag klokken 9.15.