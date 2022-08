Lyt til artiklen

For reality-deltageren og hans ekskæreste er der 'et før' og 'et efter' en specifik forårsdag i 2020.

I disse dage sidder han på anklagebænken ved Københavns Byret. Tiltalt for det, der angivelig skete den dag. Og det, der skulle være sket efterfølgende.

»Jeg forstår ikke, hvor alt det postyr kom fra,« lyder det fra den tiltalte reality-deltager om dagen, hvor han ifølge anklageskriftet skulle have frihedsberøvet sin nu ekskæreste.

De boede sammen og tilbragte megen tid sammen. Det var også planen denne dag. De skulle hygge, men først skulle hans kæreste lige hjem til sine forældre.

Da hun ikke kom hjem igen som varslet, blev han ifølge eget udsagn urolig og kørte derfor ud for at finde hende.

Da han lokaliserede hende hos en veninde, ville hun ikke tale med ham. Og han vidste ikke hvorfor, forklarer han i retten.

Det er herefter, han skulle have tvunget hende ind i en bil og nægtet hende at gå. Selv forklarer den tiltalte, at hun frivilligt blev og snakkede. Hun var vred, men hun blev af egen fri vilje, lyder det.

Efter den dag havde de ikke længere kontakt. Hun svarede ham ikke, og han var vistnok vred.

Men det var ikke ham, der som beskrevet i anklageskriftet efterfølgende oprettede en Instagram-profil i hendes navn og delte prekære billeder af hende fra den, forklarer han i retten.

Det var en unavngiven kammerat.

»Han havde spurgt, om vi skulle gøre livet lidt surt for hende. Jeg svarede, at jeg var ligeglad,« lyder det fra den tiltalte, der dog var vidende om, hvad der skete.

Få dage senere bankede politiet på hos ham. Han åbnede ikke, så betjentene kom ind med låsesmed. Og krævede at få udleveret hans telefoner.

Ekskæresten havde anmeldt ham.

Selvsamme ekskæreste begyndte i dagene efter at modtage trusler.

»Vi brænder dit hus ned, så selv dine dyr dør. Vi ser alt, hvad du laver, så husk på det. Vi kidnapper dig, fatter du det. Vi ved, hvad hele din familie kører rundt i. Du er færdig,« lød det i en af beskederne.

»Du har ikke noget sted, du kan være tryg længere, for vi ved alt om dig, og når du mindst venter, så slår vi til,« lød det i en anden.

Men den tiltalte afviser at have sendt dem.

Ifølge ham er de sendt af nogle bekendte, der var vrede over, at ekskæresten havde anmeldt ham.

»Nogle af dem, jeg snakker med, spurgte, om de skulle gøre noget ved det, men jeg sagde nej. At de skulle lade det ligge.«

»Jeg fandt senere ud af, at de ikke havde ladet det ligge. Da jeg fik det at vide, bad jeg dem stoppe.«

I slutningen af maj 2020 fik ekskæresten et tilhold mod ham. Men ifølge anklageskriftet kontaktede han hende alligevel igen og igen.

Også det nægter han.

Ligesom han nægter at have bortskaffet sko, tøj og makeup tilhørende ekskæresten for knap 40.000 kroner.

I anklageskriftet er også to andre ekskærester nævnt. Reality-deltageren er tiltalt for at have udsat den ene for frihedsberøvelse, vold og blufærdighedskrænkelse. Og den anden for blufærdighedskrænkelse.

Han nægter alle forholdene og mener, at de er gået sammen for at få hævn over ham.

De samme to kvinder er i øvrigt dømt for at have hacket hans konti på sociale medier.

Alle ekskæresterne skal vidne i løbet af de i alt syv dage, der er sat af til sagen. Går alt efter planen, falder der dom 21. september.