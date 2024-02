I Fredensborg og Hørsholm bliver to mulige kidnapningsforsøg undersøgt til bunds af politiet.

Og det får også de kommunale instanser til at reagere.

I Hørsholm Kommune er der blevet sendt information ud til samtlige forældre, hvor man oplyser om sagen og kommer med opfordringer.

Det oplyser Hanna Bohn Vinkel, Centerchef for Dagtilbud og Skole i Hørsholm Kommune, til B.T.

»Alle vores skoler har skrevet ud til forældre. Når der kommer sådan nogle oplysninger fra SSP, sender forvaltningen oplysninger til skolen, som de sender videre til forældre.«

»Vi oplyser forældrene om, at de skal være opmærksomme og, at det er en god idé, hvis børn har nogle at følges med hjem, indtil politiet har undersøgt, hvad det er, der er foregået,« siger hun.

Onsdag skete et muligt kidnapningsforsøg i Nivå, da to drenge ifølge eget udsagn blev jagtet og forsøgt presset ind i en sort varebil.

En af dem var Heidi Ahlstens 10-årige søn.

Signalement af den formodede gerningsmand Manden bliver af politiet beskrevet som følgende: 45-50 år, 165 centimeter høj og spinkel af bygning Halvt dansk/halvt udenlandsk af udseende, dansktalende. Iført orange skibukser, orange gummistøvler eller sorte Nike sneakers med hvidt Nike-logo på siden og muligvis en grå kasket. Han kørte i en sort varevogn med tonede ruder.

Og desuden efterforsker politiet en sag fra sidste uge, hvor en mand angiveligt tog fat i en dreng ved Agertoften i Hørsholm. Om der er sammenhæng, er uvist.

I nabokommunen Fredensborg har man også valgt at iværksætte initiativer.

Kommunikationschef i kommunen Jesper Holdflod Pallesen siger til B.T., at børn eksempelvis ikke må gå fra skole til SFO uden en voksen.

»Vi har fra rådhuset informeret om sagen og politiets og ssp’s indsats mv. direkte til skolernes og daginstitutionernes ledelse.«

»Det er herefter vores centrale ledere, som vurderer, hvordan det er bedst at kommunikere med børn og forældre i sådanne situationer.«

Politiet ved ikke, om der er sammenhæng mellem de to sager. Men det indgår i efterforskningen.

Nordsjællands Politi oplyser i et skriftligt svar til B.T., at man har modtaget op til 30 henvendelser i sagen fra Nivå.

»Vi har fået mange henvendelser om sorte varebiler. Alle henvendelser bliver fulgt op og undersøgt nærmere, og det er vi allerede i gang med. Det er dog endnu for tidligt at sige noget om, hvorvidt episoden fra Nivå og episoden fra Hørsholm kan kædes sammen.«

Har du oplysninger i sagen, vil politiet desuden gerne høre fra dig.

Du kan tage kontakt telefonisk på 114.