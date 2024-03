Politiet oplyser torsdag eftermiddag, at man i øjeblikket efterforsker en yderst alvorlig sag.

Den drejer sig om, at to drenge på ti år onsdag angiveligt blev jagtet og forsøgt presset ind i en varebil af en mand i Nivå.

Det oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

»Det er en sag, som vi naturligvis tager meget alvorligt.«

»Vi er i gang med efterforskningen og vil i den forbindelse gerne tale med føreren af varevognen og med borgere, som kan have set noget, der kan hjælpe os med opklaringen af sagen,« siger politikommissær og efterforskningsleder Kasper Guldager fra Nordsjællands Politi.

I pressemeddelelsen fremgår det, at manden i varebilen skal have fulgt efter drengene i området omkring Æblets Kvarter.

Her skal han flere gange have sagt, at drengene skulle sætte sig ind i bilen. Det afslog de.

Undervejs steg manden angiveligt ud af varebilen og løb efter drengene, der dog løb væk og ind på en skole, hvor de alarmerede en voksen.

Manden bliver af politiet beskrevet som følgende:

45-50 år, 165 centimeter høj og spinkel af bygning

Halvt dansk/halvt udenlandsk af udseende, dansktalende.

Iført orange skibukser, orange gummistøvler eller sorte Nike sneakers med hvidt Nike-logo på siden og muligvis en grå kasket.

Han kørte i en sort varevogn med tonede ruder.

Politiet oplyser, at man i sidste uge modtog en lignende anmeldelse. Her tog en mand angiveligt fat i en dreng ved Agertoften i Hørsholm.

Det er dog endnu for tidligt at konkludere, om der er sammenhæng mellem sagerne. Men det indgår i efterforskningen, lyder det fra politiet.

Politiet har ikke yderligere kommentarer i sagen.

Ikke andet end at uddele store roser til drengene:

»De er meget snarrådige ved at løbe væk og så hurtigt som muligt få fat i en anden voksen, som de fortæller om episoden og får hjælp fra,« siger Kasper Guldager.

