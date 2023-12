Tilbage i april var en 13-årige pige fra Kirkerup forsvundet i 30 timer, mens hele Danmark holdt vejret.

Pigen blev fundet i live, og politiet meddelte, at man havde anholdt en 32-årige mand i forbindelse med forsvindingssagen.

I forbindelse med året der gik, har DR interviewet Kim Kliver, politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Det var ham, som ledte eftersøgningen. Og i interviewet sætter han ord på rædselsdøgnet, der heldigvis endte med, at den 13-årige pige blev fundet i live.

Han kommer blandt andet ind på, hvornår politiet fik det afgørende tip i sagen.

»Klokken 03 om natten er vi ude og hente noget videomateriale, som viser sig at være ret afgørende.«

»Jeg har været i politiet i 40 år, og jeg har aldrig oplevet en så stor tilstrømning af informationer, som vi har gjort i den her sag,« siger han til DR.

Det må formodes, at det blandt andet var videomaterialet, der siden førte til, at politiet 16. april klokken 14.48 kunne trænge ind på en adresse i Korsør.

Politiet foretog flere undersøgelser, da den 13-årige pige forsvandt. Foto: Anthon Unger Vis mere Politiet foretog flere undersøgelser, da den 13-årige pige forsvandt. Foto: Anthon Unger

Her fandt man den 13-årige pige og skred til anholdelse af ham, der siden er blevet kaldt Korsørmanden.

Den 13-årige pige forsvandt 15. april, da hun var blevet færdig med sin avisrute og var på vej hjem på sin cykel.

Politiet mener desuden, at man kan koble Korsørmanden til tidligere sager.

Han er således sigtet for frihedsberøvelse, voldtægt og drab på Emilie Meng samt overfald, forsøg på frihedsberøvelse og voldtægtsforsøg mod en 15-årige pige i Sorø i 2022.

Det er Korsørmanden sigtet for Korsørmanden er sigtet i tre sager: Kidnapning og voldtægt af 13-årig pige Ved 15. april 2023 klokken 11.43 ved Kirkerup i Slagelse frem til 16. april 14.48 at have frihedsberøvet en 13-årig pige mod hendes vilje og i hans bil at have bragt hende mellem to adresser. Blandt andet en adresse i Sorø og hans bopæl i Korsørområdet.

Flere gange ved vold eller trussel om vold under frihedsberøvelsen at have udsat den 13-årige pige for flere voldtægter. Drabet på Emilie Meng Ved søndag den 10. juli 2016 cirka klokken 04.00, ved eller i umiddelbar nærhed af Korsør station at have udsat 17-årige Emilie Meng for frihedsberøvelse og mod hendes vilje at have bragt hende til et ukendt sted.

Herefter at have udsat hende for voldtægt og/eller andre seksuelle forhold, hvorefter sigtede på et ukendt tidspunkt og sted ved blandt andet kvælning at have dræbt Emilie Meng

I ukendt tidsrum at have henlagt liget i en sø ved Regnemarks Bakke i Borup. Overfald og voldtægtsforsøg på 15-årig efterskoleelev Ved 8. november 2022 klokken 18.12 i Sorø at have truet den 15-årige pige med kniv, ligesom han slog hende i maven flere gange med knyttet hånd.

Forsøg på frihedsberøvelse, idet han satte sig på hendes ryg og påsatte strips omkring hendes hænder og førte hende 20-100 meter, mens han holdt hende for munden.

Voldtægtsforsøg, som mislykkedes, da hun skreg, hvorefter han lagde hende på jorden og bad hende tælle til 100, hvorefter han forlod stedet. Den sigtede erkender sig delvist skyldig i sagen om den 13-årige pige. Han nægter sig skyldig i sagen om drabet på Emilie Meng og overfaldet på den 15-årige efterskoleelev fra Sorø.

Det er endnu ikke rejst tiltale mod manden. Men der er afsat over 18 dage til retssagen, som lige nu står til at begynde 14. maj næste år ved Retten i Næstved.

Han nægter forbrydelserne mod Emilie Meng og den 15-årige pige fra Sorø.

Han erkender sig delvist skyldig i sagen om den 13-årige pige. Hvad 'delvist skyldig' dækker over er ukendt.

Familien til den 13-årige pige har gennem deres bistandsadvokat Hari Aaby Mandic oplyst til B.T., at det bliver med blandede følelser, at retssagen skal i gang.

»Vi kan ikke ændre på, hvad der er sket, og familien erkender, at forløbet kræver bearbejdning – også i lang tid fremover. Det er jo en benhård konfrontation med en frygtelig oplevelse, men det er på samme tid en forløsning af følelser,« siger bistandsadvokaten på vegne af familien.

Også Emilie Mengs familie har udtalt sig gennem en bistandsadvokat.

»Det er et relativt stort skridt, at man fra politiets side vælger at sige, at man nu har så meget, at man vil udvide fængslingsgrundlaget til, at han også skal sidde for drabet på Emilie,« har Mai-Brit Storm Thygesen, der er bistandsadvokat for Emilie Mengs mor, sagt til B.T.

»Det kan ikke andet end opfattes som et skridt i den rigtige retning i forhold til, at den sag kan finde sin afslutning, som familien har ventet på i syv år,« tilføjede hun.