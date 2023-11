Det bliver med blandede følelser, når en kommende retssag mod Korsørmanden bliver indledt til foråret.

Det udtaler familien til den 13-årige pige fra Kirkerup gennem deres bistandsadvokat til B.T.

»Vi kan ikke ændre på, hvad der er sket, og familien erkender, at forløbet kræver bearbejdning – også i lang tid fremover,« oplyser familiens bistandsadvokat Hari Aaby Mandic til B.T.

Korsørmanden er mere konkret sigtet for 15. april klokken 11.43 at have kidnappet den 13-årige pige, da hun var på vej hjem fra sin avisrute. Han er derudover sigtet for at have voldtaget pigen flere gange. Det er sigtelser, han delvist har erkendt.

I den forbindelse understreger familien også, at det bliver med blandede følelser, når retssagen skal for.

»Det er jo en benhård konfrontation med en frygtelig oplevelse, men det er på samme tid en forløsning af følelser,« siger bistandsadvokaten på vegne af familien.

Det var efter 27 timers fangenskab, at den 13-årige pige blev befriet, da politiet stormede hans hus i Korsør.

Den 32-årige mand blev i den forbindelse anholdt, sigtet og varetægtsfængslet. Siden har politiet udvidet sigtelserne mod ham til også at handle om drabet på Emilie Meng i 2016 samt et overfald og voldtægtsforsøg på en 15-årig efterskoleelev i Sorø i 2022.

Det er Korsørmanden sigtet for Korsørmanden er sigtet i tre sager: Kidnapning og voldtægt af 13-årig pige Ved 15. april 2023 klokken 11.43 ved Kirkerup i Slagelse frem til 16. april 14.48 at have frihedsberøvet en 13-årig pige mod hendes vilje og i hans bil at have bragt hende mellem to adresser. Blandt andet en adresse i Sorø og hans bopæl i Korsørområdet.

Flere gange ved vold eller trussel om vold under frihedsberøvelsen at have udsat den 13-årige pige for flere voldtægter. Drabet på Emilie Meng Ved søndag den 10. juli 2016 cirka klokken 04.00, ved eller i umiddelbar nærhed af Korsør station at have udsat 17-årige Emilie Meng for frihedsberøvelse og mod hendes vilje at have bragt hende til et ukendt sted.

Herefter at have udsat hende for voldtægt og/eller andre seksuelle forhold, hvorefter sigtede på et ukendt tidspunkt og sted ved blandt andet kvælning at have dræbt Emilie Meng

I ukendt tidsrum at have henlagt liget i en sø ved Regnemarks Bakke i Borup. Overfald og voldtægtsforsøg på 15-årig efterskoleelev Ved 8. november 2022 klokken 18.12 i Sorø at have truet den 15-årige pige med kniv, ligesom han slog hende i maven flere gange med knyttet hånd.

Forsøg på frihedsberøvelse, idet han satte sig på hendes ryg og påsatte strips omkring hendes hænder og førte hende 20-100 meter, mens han holdt hende for munden.

Voldtægtsforsøg, som mislykkedes, da hun skreg, hvorefter han lagde hende på jorden og bad hende tælle til 100, hvorefter han forlod stedet. Den sigtede erkender sig delvist skyldig i sagen om den 13-årige pige. Han nægter sig skyldig i sagen om drabet på Emilie Meng og overfaldet på den 15-årige efterskoleelev fra Sorø.

Det er sigtelser, han nægter sig skyldig i.

18 dage afsat

Selvom der endnu ikke er rejst tiltale mod den 32-årige mand, har anklagemyndigheden efter aftale med hans forsvarer Karina Skou anmodet retten om at afsætte 18 dage til retssagen fra 1. april næste år.

»Der er tale om en omfangsrig sag, der vedrører flere forurettede. Det er helt normal praksis, at vi beder retten om en forhåndsberammelse i større sager, også selvom vi ikke har taget endeligt stilling til tiltalespørgsmålet,« oplyste specialanklager Susanne Bluhm.

Det er dermed endnu uvist, om et fremtidigt anklageskrift kommer til at læne sig op af de sigtelser, der er rejst mod den 32-årige.

Mystisk færden

Mere konkret fremgår det af sigtelsen om frihedsberøvelsen, at den 32-årige transporterede den 13-årige pige mellem en adresse i Sorø og sin egen bopæl i Korsør i løbet af det døgn, hun blev holdt fanget.

Ifølge B.T.s oplysninger forlod den 32-årige mand flere gange sin bopæl under frihedsberøvelsen. Blandt andet kørte han op for at tanke sin bil.

Senere samme aften forlod den 32-årige igen sin bopæl i sin bil. Denne gang var han ifølge kilder tæt på sagen væk fra huset i flere timer.

Det er fortsat uvist, hvad han lavede i det tidsrum sent lørdag aften og nat.

»Det skal selvfølgelig udbores, hvis der er flere timer, hvor han har været væk,« har tidligere drabschef for politiets rejsehold Bent Isager-Nielsen oplyst.

