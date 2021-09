Østjyllands Politi leder fortsat efter en mand, der mistænkes for at stå bag flere blufærdighedskrænkelser i Trige. Nu er der nye billeder af gerningsmanden.

Den seneste halvanden uge har politiet modtaget otte anmeldelser fra kvinder i alderen 15-32 år, der er blevet antastet af en mand, som har befølt dem, krammet dem eller forsøgt at kysse dem, mens de gik i området.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.



Seneste anmeldelse kom mandag fra en 32-årig kvinde, som fortalte, at hun var blevet antastet af manden fredag morgen ved Trige Parkvej. Her tog manden fat i hendes skulder og trak hende ind til sig. Da hun rev sig løs og gik fra stedet, råbte han efter hende.



Siden de første anmeldelser har Østjyllands Politi løbende haft patruljer i området for at finde frem til gerningsmanden. Desuden er manden blevet offentligt efterlyst med et billede, som en af kvinderne nåede at tage ham, mens han var på vej væk.

Her ses manden, politiet efterlyser i forbindelse med flere blufærdighedskrænkelser i Trige. Vis mere Her ses manden, politiet efterlyser i forbindelse med flere blufærdighedskrænkelser i Trige.

B.T. har flere gange fortalt om hændelserne og talt med nogle af de kvinder, der er blevet antastet af manden. Billederne, de nu har offentliggjort, stammer fra et overvågningskamera, der tilhører Kenneth Valentin Dupont, som er far til det første offer.

Hele byen har det sidste stykke tid været bekymrede for at lade deres unge piger bevæge sig ud alene.



Østjyllands Politi håber, at de nye billeder kan være medvirkende til, at nogle borgere genkender manden.



Manden beskrives med følgende signalement ud fra videoovervågningen:



• Brun i huden

• Ca. 20-30 år

• Iført grøn cap med hvidt logo foran, sort jakke, lyse bukser og sorte sko



Ser du manden, eller har du oplysninger om, hvem han er, eller hvor han holder til, så kan du kontakte politiet på 114.