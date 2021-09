På Trige Centervej blev en 15-årig pige mandag aften befamlet af en fremmed mand. Siden da har politiet fået flere anmeldelser, og de leder fortsat efter gerningsmanden.

To 15-årige piger, en 16-årig og nu også en 22-årig kvinde har henvendt sig til politiet efter at være blevet antastet og befamlet i Trige af hvad der med al sandsynlighed er den samme mand.

»Efter vi sender efterlysningen ud første gang, får vi endnu en henvendelse fra en 22-årig kvinde, der er blevet antastet tirsdag formiddag. Hun fortæller, at manden er løbet efter hende og har forsøgt at kysse hende, men det lykkes hende at komme væk derfra,« siger kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi, Jakob Christiansen.

Manden slog første gang til mandag aften, og siden da er der altså indtil videre tre andre kvinder, der har henvendt sig til politiet.

Politiet har i løbet af tirsdagen og igen onsdag morgen patruljeret i området i et forsøg på at finde manden. Det er ikke lykkes endnu.

»Vi er ekstra opmærksomme på området og vil løbende patruljere derude i løbet af onsdag også,« siger Jacob Christiansen.

Manden har forsøgt at kysse og kramme pigerne, og han har også kortvarigt rørt ved den ene piges bryst. En af gangene er han også blevet aggressiv og har spurgt en af pigerne, om de skulle slås.

Østjyllands Politi oplyser, at de fortsat gerne vil høre fra vidner, der har set manden, eller andre, der måtte have oplysninger.