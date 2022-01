Siden børnene for godt en uge siden vendte tilbage til skolebænken, har Københavns Politi holdt skarpt øje med trafikken omkring skolerne.

Og på den måde har politiet i de mørke morgentimer ved selvsyn kunnet konstatere, at flere forældre kæmper lidt med at overholde færdselsreglerne.

Fra Københavns Politi lyder det således, at der den seneste uge er blevet givet adskillige bøder.

Blandt andet har 83 bilister fået bøder for at trodse 'indkørsel forbudt'-skilte, 11 har fået bøder for at standse steder, hvor det er forbudt at standse, og tre har fået klip i kørekortet.

En, fordi personen kørte overfor rødt på en skolevej. En, fordi bilisten lavede en ulovlig overhaling. Og en, fordi personen talte i håndholdt telefon.

»Færdselsreglerne er lavet for, at vi alle kan komme sikkert frem, og man udsætter både sig selv og andre for fare ved ikke at overholde dem. Det gælder i særdeleshed ved skoleveje, hvor mange børn og unge, der er nye i trafikken, færdes,« siger politikommissær Bettina Appleyard.

Det er ikke kun på vejene, politiet er skredet ind. Også på cykelstierne er hammeren faldet flere gange.

29 cyklister har fået bøder for at køre over for rødt lys på skoleveje, 13 for at cykle mod ensretningen – og hele 63 for at cykle uden lys.

Blandt sidstnævnte var 15 af dem børn under 15 år. De er sluppet for bøde, men i stedet har deres forældre fået et opkald fra politiet.

»Vores patruljer har desværre også måttet ringe til en del forældre, hvis børn kørte uden lys på cyklerne. Det kan være farligt, fordi man så er svær at se i morgenmørket, så derfor har forældrene fået en kraftig opfordring til at få styr på lygterne på deres børns cykler,« siger Bettina Appleyard.

Den målrettede indsats ved skolevejene har varet fra 5. januar til tirsdag.

Politiet har i den uge haft bødeblokken fremme 208 gange.