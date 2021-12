Østjyllands Politi måtte i løbet af weekenden lukke flere fester, der brød de nye coronaregler.

Efter nye smittedæmpende tiltag trådte i kraft i sidste uge, førte politiet nemlig tilsyn med en række steder i politikredsen for at tjekke, at blandt andet butikker og restaurationer overholdt reglerne.

De kunne konstatere, at der i langt de fleste tilfælde var styr på både regler og skiltning, men enkelte steder måtte politiet vejlede om korrekt skiltning.

I to tilfælde blev der lukket for fester, der ikke overholdt reglerne. Det skriver politiet i døgnrapporten.



Natten til søndag klokken 00.20 blev en patrulje på Åboulevarden i Aarhus opmærksom på, at der var fyldt med mennesker på en bar, der ellers skulle lukke klokken 24.

Betjentene fik at vide, at der var tale om et privat arrangement, og derfor fik festen i første omgang lov til at fortsætte.



Men da betjentene kom tilbage en time senere, var festen stadig i gang, og her undersøgte politiet den private fest nærmere.

Det viste sig, at arrangøren ikke kunne bevise, at der kun var tale om en lukket fest med særligt inviterede, og derfor blev festen efterfølgende lukket.



Søndag klokken 19.45 fik Østjyllands Politi også en anmeldelse om, at der blev holdt en stor fest i et forsamlingshus i Brabrand.

På det tidspunkt var de nyeste regler trådt i kraft, hvilket blandt andet betyder, at forsamlingshuse skal holdes lukket.

Arrangøren af festen fik derfor besked på, at festen skulle lukke. Derfor måtte gæsterne forlade festen.



Det skal nu vurderes, om der er grundlag for at rejse sigtelse i de to sager.