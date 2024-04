I løbet af tirsdag eftermiddag er fire ældre borgere i Esbjerg blevet franarret værdier.

Det får nu Syd- og Sønderjyllands Politi med at komme med en opfordring på X.

Politiet opfordrer byens borgere til at advare deres forældre, naboer og andre bekendte.

»Advar dine forældre, naboer og andre! Inden for de seneste to timer er fire ældre borgere i Esbjerg V og Esbjerg C blevet franarret værdier,« skriver politiet.

»Svindlere ringer og udgiver sig for bankfolk og vil hente hævekort, pc'er og smykker. Læg på! De stjæler og tømmer kontoen!« lyder advarslen.

B.T. har tidligere skrevet om, hvordan særligt ældre mennesker er udsatte over for svindlere.

I marts 2023 skrev vi om en 80-årig kvinde, der blev ringet op af en person, der gav sig ud for at være fra Danske Bank.

Gerningsmændene endte med at hæve 15.000 kroner fra hendes konto.

Politiet råder til, at man ringer 114 med det samme, hvis nogen beder om ens kreditkort eller pinkode.

