»Ja, det tror jeg da nok.«

Ordene nærmest flyver ud af munden på vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Bjørn Pedersen.

De kom efter, at B.T.s journalist havde startet telefonsamtalen med at konstatere, at det vidst har været en travl fredag nat i politikredsen, nu hvor nattelivet er genåbnet.

Baggrunden er et tweet fra selvsamme vagtchef, hvor han kort før klokken fem opsummerede nattens strabadser.

'Så er nattelivet åbnet igen. Det mærkes tydeligt i form af uro og uorden. Vi har sigtet 10 for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og to for vold i nattelivet. Sørgeligt. Og så er natten ikke forbi endnu,« skrev Bjørn Pedersen.

Da B.T. fanger ham lidt over seks, viste det sig desværre, at der var god grund til at få den afsluttende bemærkning i tweetet med.

Nu er tre er sigtet for vold og op mod 15 for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

»I voldssagerne har personer brugt flasker mod ansatte på et diskotek og i en slåskamp,« siger Bjørn Pedersen.

Sagerne om overtrædelse af ordensbekendtgørelsen minder om noget, vi svagt erindrer fra tiden, før coronapandemien:

»Folk har råbt skældsord som 'fucking betjente' efter os og nægtet at rette sig efter vores anvisninger,« siger vagtchefen.

Bjørn Pedersen er ikke overrasket over, at politikredsens betjente har haft travlt i løbet af en fredag nat, hvor rigtig mange ville i byen – nu hvor natklubberne endelig har åbent til klokken fem igen – og vejret ovenikøbet har været rigtig godt.

Vagtchefen forstår godt de mange især unge menneskers ønske om at være i byen til den lyse morgen – men kommer med en klar opfordring til alle, før det igen går løs lørdag aften.

»Tag nu og hold fest i stedet for at opsøge uorden. Hvis I oplever optræk til uorden, så træk væk. Vi kan se på overvågningskameraerne, at folk i stedet søger hen mod de steder, hvor der er uorden, og det får kun tingene til at eskalere yderligere.«