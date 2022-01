For en årvågen nabo har natten til tirsdag været langt fra begivenhedsløs.

Klokken 03.55 får Nordjyllands Politi nemlig et opkald fra naboen, der fra sit hjem i Sæby kan se, at huset ved siden af har to ubudne gæster.

»Der bliver sendt en patrulje ud, og da de ankommer, løber de to gerningsmænd. Den ene får vi fanget på stedet,« fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Thomas Ottesen.

Den anden gerningsmand skulle tage lidt længere tid at indhente.

»Men ham, vi har fanget, fortæller med det samme, hvem den anden er, så ham får vi også opsøgt og anholdt.«

Vagtchefen beskriver dem som to danske mænd midt i 20erne.

De to mænd er blevet afhørt og løsladt igen, men Thomas Ottesen har stadig en forespørgsel:

»Hvis nogen i Sæby her til morgen kan se, at der har været forsøg på indbrud, så må de meget gerne give lyd fra sig.«

Gerningsmændene slæbte nemlig rundt på udstyr, der indikerer, at de ikke kun havde ét stop den aften.

»På stedet fandt vi nemlig en større taske med indbrudsværktøj, og der er jo en grund til, at man slæber rundt på sådan noget. Så det kan godt være, der er nogen, der står op til et indbrudsforsøg,« siger Thomas Ottesen.

Taskens indhold tæller blandt andet brækjern, skruetrækker, lommelygte og handsker.

»Hvis der kommer flere henvendelser fra Sæby i dag, skal vi ud at lave yderligere gerningsstedsundersøgelser,« lyder det fra vagtchefen.