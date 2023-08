Tilknytning til den nu nedlagte NNV-bande spiller ifølge politiet en rolle i sagen om en voldsom brandstiftelse, hvor der en sen nat i begyndelsen af februar 2022 blev stukket ild til en frisør i Rødovre.

Retssagen kører nu ved Retten i Glostrup, og her er tre tiltalt. Alle nægter sig skyldige.

Ved sagens begyndelse oplyste anklager, Rasmus Petersen, som det han kaldte "nødvendig baggrundsviden", hvordan der i samme frisørbutik havde været et skyderi godt to måneder tidligere. Her var en person blevet dræbt, mens to blev såret.

Et skyderi, som ifølge B.T.s oplysninger var hævn for en episode før på Nørrebro, hvor et NNV-medlem var blevet likvideret på åben gade.

Nægter

Tirsdag begyndte afhøringen af de tiltalte, og den første i vidneskranken var en 23-årig mand, som ifølge anklageskriftet både deltog ved selve brandstiftelsen 4. februar omkring klokken 02.55, ligesom han var del af et mislykket forsøg natten før.

Her blev han sammen med en anden mand, der nu er udskilt af sagen, stoppet af politiet i en Peugeot 107 på Tårnvej i Rødovre. I bilen havde de to fem-liters dunke, der var halvt fyldte med benzin, ligesom der også var et sæt sort tøj, en sort skimaske og grå handsker i bilen.

En tiltalt skilt ud fra sagen: Oprindeligt var der fire tiltalte i sagen om branden i Frisør Yomok. Men en er udskilt af sagen. Han befinder sig i Tyrkiet og har meldt sig syg dernede fra. Via sin advokat, Louise Traberg Schmidt har han sendt lægelige dokumentation på, at han ikke tåler at flyve i sin nuværende tilstand. Manden er i øvrigt blandt de to tiltalte i sagen om drab og drabsforsøg i samme butik, der udspandt sig i begyndelsen af december 2021. Han har adresse i Sverige, men har opholdt sig en del i København, hvor han del af kredsen omkring NNV-banden.

Efter at bilen var blevet undersøgt af betjentene, fik de to mænd i bilen lov at gå. Ingen af dem havde kørekort, og derfor måtte de efterlade bilen på stedet.

Natten efter skete så den voldsomme brand i Frisør Yomok. Og i forbindelse med efterforskningen blev politiet opmærksomme på den Peugeot 107, som en patrulje tilfældigt havde stoppet natten før.

Brand forhindret

Det er politiets mistanke, at duoen, der kørte i Peugeoten, var på vej ud for at stikke ild på butikken, men ved et tilfælde blev forhindret, og derfor er den 23-årige tiltalt for et mislykket forsøg på brandstiftelse.

Ved tirsdagens retsmøde forklarede den 23-årige, at hans søster bor i Rødovre, som han på det tidspunkt boede hos. Han var på vej hjem, forklarede den 23-årige.

Tingene i bilen kendte han intet til, for det var en bil, som flere brugte, forklarede han.

Bilen var ifølge anklageskriftet lejet af en af de andre tiltalte i sagen. Han var dog ikke med i bilen, da politiet standsede den om natten 3. februar.

Under afhøringen af den 23-årige spurgte anklageren efterfølgende ind til hans gøren og laden i dagene forud for, at der blev stukket ild til frisøren.

Her spurgte anklageren ind til to møder, som der var blevet indkaldt til via snapchat. Den første mødeindkaldelse blev udsendt 1. februar omkring klokken 16.

Mødtes på Amager

"Salam shababs, der er møde i morgen klokken 22. Der er ingen mødepligt og ingen undtagelser. På grund af sikkerhed får I først adressen i morgen 1-2 timer før. Alle skal kontakte repræsentanten for deres område og betale til ham", lød det i den første besked.

Dagen efter mødtes den indkaldte gruppe på Saltværksvej på Amager. Anklageren spurgte til, om det var et NNV-møde, og om det var normalt, at man indkalder til møde med så kort varsel.

Det benægtede den 23-årige:

»Det var medlemmer af en fritidsklub,« svarede han og uddybede, at der var tale om klub med pædagoger ansat.

Besøgte Action Park

Flokken var derude for at besøge Action Park Amager, der ligger på Saltværksvej, tilføjede han.

Anklageren spurgte også til, om den 23-årige var tæt på NNV.

Det benægtede han, men ved en tidligere politiafhøring havde han forklaret, at han var 'gråzone-NNV'.

»Hvis det står der, så må jeg jo have sagt det. Men jeg forstår det ikke rigtigt nu. Måske var det en af de småfejl, jeg kan have lavet sammen med min advokat i forbindelse med den sag her, « forklarede den 23-årige.

Retssagen fortsætter torsdag, hvor de andre tiltalte skal afgive forklaring.

