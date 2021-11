Speedometeret står på 80 km/t, og du kigger på mobilen i bare fire sekunder.

I de få splitsekunder når du at køre hele 89 meter uden at have øjnene på vejen og dine medtrafikanter.

Uopmærksomme trafikanter er involveret i cirka hver anden dødsulykke i Danmark.

Derfor sætter Rigspolitiet i denne uge særligt fokus på uopmærksomme trafikanter på vejene i hele landet.

Samtidig gentager politiet den gammelkendte – men desværre stadig aktuelle – opfordring om, at du skal køre bil, når du kører bil.

Kampagnen i uge 46 går fra mandag 15. november til og med 21. november, oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

»Få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane, og rammer en modkørende frontalt. For at forebygge de her ulykker sætter vi ind med kontrol i den kommende uge,« siger politiassistent Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

En lignende undersøgelse fra 2019 viste, at særligt brug af mobiltelefon er et stort problem.

7,8 procent af alle førere af personbiler og varevogne foretager sig såkaldte distraherende handlinger, når de burde have begge hænder på rattet og øjnene stift rettet mod kørebanen. I stedet talte de i telefon, satte gps'en eller drak eller spiste under kørslen.

Endnu værre ser det ud for lastbilchauffører, hvor dobbelt så mange – 18,7 procent – laver andre ting, når de kører end rent faktisk bare at have fokus på trafikken.

De tal bekymrer Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

»Uopmærksomhed er risikabelt for alle trafikanter. Men ulykker med tunge køretøjer hører på grund af deres størrelse og vægt til de alvorligste. Det er derfor særligt vigtigt, at erhvervschaufførerne holder fokus på trafikken og ikke foretager sig noget, der tager deres opmærksomhed fra trafikken,« siger Christian Berthelsen.