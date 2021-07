Politiet er nu ude med en advarsel til de mange boligsøgende danskere. Det gælder både dem, der leder efter en lejebolig, og dem som vil leje en feriebolig i sommerferien.

For du kan nemt blive svindlet, hvis du ikke passer på.

Det melder Nordjyllands Politi, der fortæller, at du risikerer at betale for en bolig, som du aldrig får nøglerne til.

I den forbindelse er de ude med en række gode råd til at undgå at blive snydt af en falsk udlejer.

Når det kommer til lejeboliger, er det for det første altid en god idé ikke at lade sig presse af udlejeren til for eksempel at skrive under på en kontrakt med det samme. Det er nemlig et tegn på, at der er noget galt, mener Nordjyllands Politi.

De anbefaler derfor, at man altid beder om en fremvisning og ser boligen, før man skriver under på noget som helst, men også før man overfører depositum, husleje og forudbetalt husleje.

Og netop i forhold til betaling, anbefaler politiet også, at man aldrig betaler kontant, men altid gennem et dansk pengeinstitut, så du har dokumentation på, at du har overført pengene.

Udenlandske konti skal man også passe på med. Her mener politiet nemlig, at mange svindlere gemmer sig.

Dernæst er det også altid en god idé at undersøge, hvem der egentlig ejer boligen, og om navnet passer med det navn på den udlejer, du er i kontakt med. Det kan man for eksempel gøre på tinglysning.dk og boligejer.dk.

Har du oplevet at blive snydt af en falsk udlejer?

For ferieboliger gælder mange af de samme råd. Her skal man selvfølgelig ikke skrive under på en lejekontrakt på samme måde som med en lejlighed eller et lejet hus, men det er ligeledes en god idé at tjekke, hvem der egentlig ejer boligen, at kommunikere gennem udlejningsplatformen og også betale den vej igennem, hvis det er muligt.

Er det en privat profil, du er i kontakt med, så skal du altid tjekke troværdigheden på profilen. Er der troværdige billeder? Findes billederne andre steder? Er der vurderinger fra tidligere gæster på feriestedet?

Følger du disse råd, så er der i hvert fald mindre risiko for, at du havner i suppedasen.