I Sydsjællands- og Lolland-Falsters politikreds har et par unge mænd fået sig noget af en forskrækkelse.

For politiet modtog nemlig klokken 00.35 i nat en anmeldelse om afpresning.

Den forurettede er en 25-årig mand fra Haslev på Sydsjælland, der havde delt en video af seksuelt indhold med en kvinde, han havde mødt gennem Skype – eller det troede han i hvert fald.

Det oplyser Joy Hensel, der er vagtchef ved Sydsjællands-og Lolland-Falster Politi.

For pludselig blev stemningen mellem parterne vendt 180 grader, da Skype-profilen, der havde udgivet sig for at være en kvinde, nu ville have penge ud af den 25-årige.

»Profilen bag kræver et større pengebeløb for ikke at udgive videoen,« fortæller vagtchefen.

Derudover har politikredsen også fået en melding om en ung mand fra Nakskov på Lolland, der står i en lignende situation.

Manden blev kontaktet og truet med at få offentliggjort billeder og optagelser, hvis han ikke betaler et større beløb – og så endda i kryptovalutaen bitcoin.

Da der er tale om afpresning, går sagerne videre til et efterforskningshold.

Hvis man står i en lignende situation, råder politiet til ikke at betale det beløb, som gerningspersonen kræver.

»Vi ser ofte, at det er en måde at få penge ud af folk, men at dele selve videoen er faktisk strafbart,« siger Joy Hensel fra Sydsjællands og Lolland-Falster Politi og fortsætter:

»Derfor skal man altid gå til politiet i sådanne sager.«