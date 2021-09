192 kilometer i timen ud af en mørk, smal landevej. Så hurtigt gik det, da Nordjyllands Politi var ude med fartmålere på Roldvej syd for Aalborg.

»Det er jo fuldstændig vanvittigt,« konstaterer Thomas Ottesen, der er politikommissær ved Nordjyllands Politi.

»Når man ser på vejens forløb dernede, så kan der jo ske alt muligt. Dyr, der krydser vejen, hældninger på vejen. Går det galt, så går det rigtig galt,« fortsætter han.

Det var en mand i 30'erne, der kørte i sin Seat på Roldvej, som er en landevej. Men det kommer han ikke til at gøre i den nærmeste fremtid. For fartoverskridelsen var så høj, at manden er blevet sigtet for vanvidskørsel og har fået inddraget sin Seat.

Politiet har 20. og 21 september lavet en målrettet færdselskontrol flere steder i og omkring Aalborg, og det resulterede i 90 sager foruden ovennævnte tilfælde af vanvidsbilisme.

Også mandag blev en mand sigtet for vanvidskørsel, da han kørte med minimum 103 kilometer i timen ad Østre Allé i Aalborg. En vej, hvor fartgrænsen er på 50 kilometer i timen. Her måtte politiet beslaglægge, hvad Thomas Ottesen beskriver som 'en større BMW', med henblik på konfiskation.

»Fart er farlig og skyld i mange ulykker, så jeg kan kun opfordre til, at man letter trykket på speederen og holder sig inden for hastighedsbegrænsningerne. Det handler om trafiksikkerhed på de nordjyske veje – det er derfor, at vi laver kontrollerne,« siger Thomas Ottesen.

Det var imidlertid ikke alle sagerne, hvor der var tale om vanvidskørsel. I de i alt 91 sager blev der uddelt 53 klip i kørekortet, to personer kørte bil med frakendt kørekort, to sager endte med en betinget frakendelse af kørekortet og to personer blev taget i at overhale højre om. De resterende sager drejer sig om andre forseelser som manglende sele og uopmærksomhed.

»Man kan sige, det begynder at blive normale tilstande igen efter corona. Der er flere biler på vejene og nogen har nok lidt for travlt med at komme til og fra arbejde,« vurderer Thomas Ottesen, der desuden pointerer, at politiet slet ikke er færdige med hastighedsmålingerne i det nordjyske i denne omgang.

»Der er jo behov for det,« slutter han tørt.