Nordjyllands Politi har fundet den 53-årige kvinde, man tidligere tirsdag bragte en efterlysning af.

Det oplyser politikredsen på Twitter.

Over for B.T. forklarede vagtchef ved Nordjyllands Politi, Karsten Højrup Kristensen, at kvinden havde forladt sit hjem i nedtrykt tilstand.

»Lige nu leder vi efter en lilla Ford KA fra 2014, som hun er kørt i. Den er sidst set i området omkring Skørping, Støvring og Rold Skov,« sagde vagtchefen.

Omkring klokken 13.30 melder politiet, at kvinden er blevet standset ved E45 ved Haverslev i samme køretøj, hun blev efterlyst i.

Hun får dog ikke lov til at vende hjem. Kvinden var påvirket af spiritus, hvilket hun nu er blevet anholdt for.

De pårørende til kvinden er underrettet.