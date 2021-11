Der er sæson for gode tilbud – og dermed også risiko for at blive narret.

»Det gælder om at være skeptisk,« siger vicepolitiinspektør Chr. Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsesenhed.

Herfra advarer man nu mod de fælder, der kan ligge og lure, når man som forbruger for alvor bliver bombarderet med Black Week- og Black Friday-tilbud i de kommende dage.

Ikke mindst på nettet:

Politiets gode råd, i butik og på net I butikker: Brug inderlommen til kontanter eller kreditkort. Og kan du lyne eller lukke lommen med værdierne, så gør det.

Lad være med at have for mange kontanter på dig.

Gør det svært for nogen at aflure pinkoden, når du er ude at handle eller skal hæve kontanter i en automat. Brug en hånd til at dække over indtastningen af pinkoden og bed andre om at holde afstand. Brug kontaktløs betaling, når det er muligt.

Vær ekstra opmærksom hvis nogen støder ind i dig eller forsøger at distrahere dig - for eksempel ved at insistere på at vise dig nogle smykker, vedkommende vil sælge, eller ved at de insisterer på, at du skal hjælpe dem med at finde vej. På nettet: Tjek netbutikken grundigt. Ser hjemmesiden troværdig ud? Er der stavefejl? Er varerne mistænkeligt billige?

Klik dig ind på hjemmesiden via en søgning på nettet – også selvom du falder over webshoppen via en annonce på sociale medier. På den måde undgår du at klikke på et link til en fuphjemmeside.

Hvilke oplysninger er der på virksomhedens hjemmeside? Er der for eksempel et CVR-nummer (du kan tjekke nummeret på selskabsregistret CVR.dk). Er der de lovpligtige informationer om fortrydelsesret og virksomhedens kontaktoplysninger? Er der en troværdig 'Om os'-tekst? Er virksomheden omtalt på for eksempel Facebook og på Trustpilot?

Tjek om netbutikken er e-mærket. Mærket indikerer, at det er i orden at handle der.

Betal med betalingskort og oplys kun kortoplysninger, når du køber på nettet. Brug aldrig bankoverførsel. Oplys aldrig cpr-nummer, kontonumre og andre personlige oplysninger i mail, pr. telefon eller lignende.

Tjek dine kontoudtog. Selv overførsler af små beløb, du ikke kan genkende, kan være tegn på, at dine kontooplysninger er blevet hacket.

På Firmatjek kan du se, om virksomheden ikke har efterlevet en afgørelse i Forbrugerklagenævnet. Kilde: Syd- og Sønderjyllands Politi

»Kriminelle arbejder målrettet på at efterligne de ægte Black Friday-tilbud med falske onlinebutikker, der for eksempel ligner rigtige mærkevarekæder,« siger Chr. Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse:

»Og de kriminelle forsøger også at lokke kunderne til at træffe hurtige beslutninger ved slagtilbud med en meget kort frist. Men med nogle enkle tommelfingerregler kan man mindske risikoen for at blive snydt.«

Samtidig opfordrer politiet også til ekstra årvågenhed, når man står i en fyldt butik og skal betale for en god handel.

»​Det er en god idé at sikre dig, at din pinkode ikke bliver afluret, når du betaler i butikkerne, og du skal være agtpågivende, hvis nogen forsøger at distrahere dig i butikken«, siger vicepolitiinspektør Chr. Østergård.

Der mindes også om, at coronasmitten er stigende for tiden. Derfor bør man huske at holde afstand og bruge håndsprit.