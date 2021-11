Havde du håbet på gode slagtilbud på træ, maling eller værktøj, når Black Friday afholdes den 26. november?

Så finder du det i hvert fald ikke hos Silvan.

Byggemarkedet har nemlig meldt sig helt ud af Black Friday for andet år i træk.

Det skriver detailkæden i en pressemeddelelse.

I stedet deltager Silvan i konceptet Green Weekend, der varer fra 26. til 28. november.

Under Green Weekend donerer Silvan fem procent af omsætningen til nonprofitorganisationen Plant et Træ.

»Vi er overbeviste om, at det vil have en positiv effekt på miljøet og i lokalsamfundene. Efter den store succes sidste år, hvor Plant et Træ kunne donere frugttræsplantager til 58 børnehaver, er vi mere end glade for at kunne informere om, at vi vil gøre dette igen,« siger Rasmus Kjærgaard, CSO i Silvan i en pressemeddelelse.

Sidste år donerede Silvan 700.000 kroner til Plant et Træ.

I år går pengene fra Green Weekend til støtte af plantningen af nye skove i Danmark.

Silvan er ikke den eneste kæde, der i år har droppet Black Friday.

Skønhedskæden The Body Shop kører No Black Friday.



Kæden sætter i stedet fokus på en kampagne, der omhandler mænds vold mod kvinder.