Tidlig fredag eftermiddag blev en 13-årig pige fundet livløs i et bassin i Sydthy Svømmebad.

Det bekræfter vagtchef Simon Skelkjær til B.T.

Den 13-årige pige var afsted med en veninde.

»Vi får en melding 13.50, om at to piger er i svømmehallen sammen og i forbindelse med noget leg sidder den ene piges hår fast i noget udsugning og kan ikke komme op selv,« forklarer vagtchefen.

Herefter bliver hun fundet bevidstløs på bunden af bassinet, men livreddere og svømmehalspersonale får hende hurtigt op og ud af bassinet.

Her begynder personalet at udøve hjerte- og lungeredning samt førstehjælp på stedet. Her får de hende i live igen.

Umiddelbart efter bliver hun kørt til sygehuset for tjek, men er uden fare for varige men.

»Nu skal vi have tjekket op med tilsynsmyndighederne, om alt fungerer som det skal, og der skal laves tiltag for at undgå, at det sker igen,« lyder det yderligere.