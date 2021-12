Har du nogensinde tænkt over, hvor stort elforbruget i en svømmehal mon er? Så få svaret her.

Svømmehallen i Tarm har nemlig et årligt elforbrug på 250.000 kilowatt-timer, hvilket svarer til intet mindre end 160 personers samlede, årlige elforbrug.

Det skriver Ringkøbing-Skjern Dagblad.

Ja, det er en dyr fornøjelse, der ovenikøbet snart bliver endnu dyrere.

På grund af energipriserne, der er i rivende vækst, vil udgifterne for Tarm Idrætscenter stige med op til 400.000 kroner på årsbasis.

Det lægger et pres på billetpriserne for en svømmetur. For en større regning er ensbetydende med stigende priser.

Derfor har Per Østergaard, der er centerleder i Tarm Idrætscenter, set sig nødsaget til at foretage en prisændring, der skal vise sig at være den største prisstigning i hele ti år.

Prisen for en tur i svømmehallen vil fremadrettet ligge på 50 kroner, mod de tidligere 45 kroner. Noget, der heldigvis er blevet taget godt imod.

»Jeg har ikke hørt nogen, der har brokket sig gevaldigt over det. Jeg tror, at det er forståeligt for folk, hvorfor prisen stiger,« forklarer Per Østergaard til dagbladet.

Også de besøgende i Ringkøbing Svømmehal, hvor Per Lange Andersen er leder, kan se frem til prisstigninger på billetterne. Han ved dog endnu ikke, hvor stor en ændring, der er i gærde.

Mens mange fejlagtigt tror, det er opvarmning af svømmehallernes bassiner, der trækker regningen op, er det derimod primært den elektricitet, der bruges til at drive både pumper og ventilation, der for alvor boner ud i regnskabet.