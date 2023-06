Den drabsdømte livstidsfange, Peter Madsen, er i dag blevet idømt en bøde på 5000 kroner for at forsøge at sende ulovlige breve ud fra fængslet.

Det bekræfter hans forsvarer, Tobias Stadarfeld, overfor B.T.

Ifølge en ny lov er Peter Madsen og andre livstidsfanger frataget retten til frit at kommunikere med personer uden for fængslets mure de første ti år af deres afsoning, og ifølge anklageskriftet var det netop det, han gjorde mindst fire gange i fjor.

Her lyder det, at han i perioden fra omkring 7. september 2022 til omkring 7. december 2022 i Storstrøm Fængsel uden tilladelse forsætligt pakkede og afsendte brevene til to kvinder.

Den ene var en 22-årige kvinde, mens den anden var en tidligere fængselsbetjent, som han lærte at kende den allerførste dag, han var i Vestre Fængsel efter at være blevet anholdt for drabet på journalisten Kim Wall.

Frikendt for den ene del

Forsvareren fortæller, at Madsen blev frikendt for at have forsøgt at sende breve til den tidligere fængselsbetjent, mens han blev skyldig for at have sendt breve til den nu 22-årige kvinde.

Oprindeligt havde anklageren krævet en bøde på 20.000 kroner, ifald han blev kendt skyldig.

Det er første gang, den nye lov prøves i retten:

»Jeg mener, retten kommer meget let om det menneskeretlige aspekt i den her sag. Og derfor går vi med den,« siger Tobias Stadarfeld.

Når man idømmes en bøde på under 6000 kroner, skal man søge om tilladelse til at anke. Og det er foreløbigt det, man vil gøre, fortæller advokaten.

Hør mere om den nye lov og Peter Madsens forbudte breve her: