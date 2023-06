Et tæt og meget tillidsbaseret forhold.

Sådan beskriver en kvinde sin tilknytning til Peter Madsen ved dagens retsmøde i ved Retten i Nykøbing Falster, hvor Madsen er tiltalt for at have sendt ulovlige breve ud fra fængslet.

Her var det ifølge anklageskriftet to kvinder, der skulle modtage brevene.

Peter Madsen er tiltalt for at have forbrudt sig imod en lov, der blev vedtaget i januar 2022, der gør det forbudt for livstids- og forvaringsdømte at få besøg og brevveksle med personer, som de ikke kendte før varetægtsfængslingen, i de første ti år af deres afsoning.

Den ene af de to kvinder var tidligere ansat som fængselsbetjent, hvor hun arbejdede i Vestre Fængsel.

Kvinden droppede sit arbejde for at kunne fortsætte sit tætte forhold til Peter Madsen, forklarede hun, da hun afgav forklaring.

Fængslet for drab

Her forklarede kvinden, at hun lærte Peter Madsen at kende allerede samme dag, han blev anbragt til Vestre Fængsel efter at være blevet anholdt for drabet på Kim Wall.

Allerede her begyndte forholdet imellem de to at spire, fortalte hun.

Kærester blev de ifølge kvinden dog ikke.

»Jeg blev glad for ham. Jeg var nok også forelsket i ham. Men det var nok ikke der, vi var. Mere som den bror, jeg aldrig har haft. Min allerbedste ven,« forklarede kvinden.

»Peter var nem at snakke med. Jeg havde også brug for en at snakke med. På det tidspunkt gik mit ægteskab heller ikke godt.«

»Jeg vil ikke opgive kontakten med ham, så derfor sagde jeg op. Jeg havde ellers forestillet mig at fortsætte som fængselsbetjent, til jeg gik på pension.«

»Jeg kunne ikke undvære ham.«

Sagde op

Ved dagens retsmøde forklarede hun, hvordan hun efter sin opsigelse blev indkaldt til psykologsamtale, fordi man ville sikre sig, at hun ikke var blevet presset til at sige op.

»Det var jeg ikke,« gjorde kvinden det klart i retten.

På et tidspunkt forsøgte Peter Madsen at flygte fra Herstedvester Fængsel, hvor han på det tidspunkt afsonede.

»Det tog hårdt på mig. Jeg var fuldstændig knust,« forklarede hun.

Tilbageholdt post

Efterfølgende blev Peter Madsen rykket til Storstrøms Fængsel, hvor kontakten blev forsøgt genoptaget.

»Men i første omgang tilbageholdt fængslets vores breve. Det blev siden ændret. Jeg fik også besøgstilladelse igen,« forklarede kvinden.

Her var der tale om såkaldt rudebesøg, hvor gæst og indsat er adskilt fra hinanden af en glasrude. Dermed er der ikke fysisk kontakt imellem parterne.

På et tidspunkt fik de at vide, at nu lukkede de for besøg. De fik lov at sige farvel, men derefter var det slut. Også med breve, forklarede kvinden.

Lyt med på B.T.s podcast om kriminalitet her: