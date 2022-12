Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

To 17-årige drenge kom ufrivilligt til at lave belastende videobeviser mod sig selv, lige før de slog og sparkede en 52-årig familiefar til døde i Nordsjælland i marts i år.

Det kom frem tirsdag formiddag ved byretten i Hillerød, hvor de to nu 18-årige teenagere er tiltalt for dødsvold mod den 52-årige Kim Hansen.

Her kunne anklageren præsentere domsmandsretten for nogle af de 17 videosekvenser, som de to tiltalte optog på deres mobiltelefoner øjeblikke før den skæbnesvangre voldsepisode på A. C. Hansens Vej i Frederikssund klokken 05.32 den 5. marts i år.

På det tidspunkt var både Kim Hansen og de to teenagere på vej hjem fra en nat i byen.

Ved den lokale Lidl-forretning fik den 52-årige blikkenslager øje på de to teenagedrenge, som han fik mistanke om var i færd med at begå et indbrud.

Det påtalte han, men da drengene i virkeligheden var i færd med at lede efter noget gemt narko på stedet, kom det til en ophidset ordveksling og tumult mellem parterne.

Drengene begynder at optage video af Kim Hansen – blandt andet mens han med den ene hånd i lommen fredsommeligt ringer 1-1-2 og får Nordsjællands Politi i røret.

Det omtaler drengene direkte, mens de hånende filmer ham. Videosekvenserne sender de til det sociale medie Snapchat.

De indrømmede i retten, at de gerne ville imponere deres venner med »at spille lidt smart« på gaden om natten.

Blandt andet slår drengene på et tidspunkt deres offers telefon ud af hænderne på ham, mens han taler med politiet.

»Han ringer til panserne. Han tror, at han er fucking sejl. Står og skjuler sit eget fjæs. Din fucking gamle spasser. Fucking lille bums,« lyder det blandt andet fra en af drengene mod deres offer.

»Så kom og slå mig. Jeg står og filmer dig. Kom og gør noget. Hvad vil du? Det er dig, der skubber

først. Vi har lov til at gøre selvforsvar. Det er dig, der har gjort noget mod os. Vi er mindreårige end dig,« fortsætter plageånderne, mens Kim Hansen med sin mobiltelefon ved øret mindeligt siger: »Lad vær'«.

Det får dog ikke de verbale ydmygelser til at stoppe – snarere tværtimod:

»Hvad fuck mener du? Han er fucking stiv. Læg den fucking telefon, din fucking idiot. Du er fucking dum, du er mand.«

»Jeg har lov til det. Det er rent selvforsvar. Lad være med at skubbe til mig. Han skal bare hjem og sove og få suttet pik af sin fucking thaikælling.«

Det får den 52-årige familiefar til at spørge de to ophidsede teenagere:

Kim Kaae Hansen nåede at blive 52 år, inden han mistede livet efter dødsvold på åben gade i Frederikssund 5. marts i år. Her fotograferet med sin datter Michelle. Foto: Privat Vis mere Kim Kaae Hansen nåede at blive 52 år, inden han mistede livet efter dødsvold på åben gade i Frederikssund 5. marts i år. Her fotograferet med sin datter Michelle. Foto: Privat

»Hvad har jeg gjort jer?«, mens en hvid personbil i det samme kører forbi på vejen.

»Din gamle spasser. Se folk kører forbi dig. Gå væk fra mig – det er for dit eget bedste,« fortsætter den ene dreng for tilsyneladende at imponere på videoernes lydside.

I retten ville anklageren gerne vide, hvorfor han havde brugt det ordvalg.

»Det er fordi, han går hen imod mig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det,« lød det spagfærdige svar.

Få minutter senere fandt de første politifolk på stedet det 52-årige voldsoffer liggende døende i en blodpøl på asfalten.

Han var blevet udsat for så grov vold, at det kostede ham livet. Blandt andet med knytnæveslag og tramp i hovedet.

Et par minutter senere løb en politihund dem begge op ved Frederikssund Station, hvor de blev anholdt.

Nordsjællands Politi har tiltalt dem for vold med døden til følge. Det er en mildere paragraf end drab, som de i første omgang blev sigtet for.

Den ene dreng erkendte ved retssagens start grov vold, men ikke i den udstrækning, som det er formuleret i anklageskriftet. Den anden dreng nægtede sig skyldig med henvisning til, at der var tale om selvforsvar.

Der ventes dom i sagen i næste uge.