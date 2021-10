Brandvæsnet måtte rykke ud til en voldsom brand i Brøndby søndag eftermiddag. Nu mistænker politiet, at den kan være påsat.

Københavns Vestegns Politi oplyser nu til B.T., at man har anholdt en 32-årig mand, som mistænkes for at have sat ild til kolonihavehuset.

Han bliver fremstillet i grundlovsforhør mandag eftermiddag.

Hovedstadens Beredskab kunne i går bekræfte, hvad billeder og video fra stedet viste. Branden var nemlig så voldsom, som den så ud, og ekstra mandskab blev tilkaldt for at assistere.

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

De frygtede, at branden ville brede sig til nærliggende huse, men det nåede heldigvis ikke at blive tilfældet. Det pågældende hus brændte dog helt ud.

Der var ingen personer i huset, mens det brændte.