Listen over skoler, der var mulige mål for angreb i den uhyggelige skoleskydersag, blev tirsdag eftermiddag gjort længere.

Det kom frem ved Retten i Aalborg, da sagen mod en 27-årig mand, tiltalt for at planlægge en række skoleskyderier i Øst- og Nordjylland, atter var retten.

Det blev således påpeget, at tiltalte i april og maj 2018 havde foretaget en rekognoscering af stederne, der indgik i overvejelserne om et masseskyderi.

Rekognosceringerne foregik på Aarhus Statsgymnasium, Aarhus Universitet, Sosu-uddannelsen samt en unavngiven folkeskole.

Endvidere oplyste anklager Kim Kristensen, at den 27-årige mand i perioden 2015-2018 foretog mere end 50 søgninger på Google Maps.

Tiltalte søgte adresser og rutevejledninger frem på en rækker skoler, gymnasier, institutioner og offentlige steder.

Disse er dog ikke steder, hvor tiltalte har lavet en rekognoscering – her handlede søgningerne primært om at se, hvor meget spænding han kunne få ud af det foran skærmen.

Dermed kan vi efter retssagens anden dag konstatere, at mindst syv steder reelt var mulige mål i det angreb, tiltalte havde planlagt at udføre i august 2018. Listen tæller:

Tilst Skole

Mariagerfjord Idrætsskole

Borremose Efterskole

Aarhus Universitet

Aarhus Statsgymnasium

Sosu-skolen i Aarhus

En unavngiven folkeskole

Mariagerfjord Idrætsskole og Borremose er begge placeret i Nordjylland, men tiltalte afviser, at angrebet skulle have fundet sted her.

Målet var Østjylland og Aarhus-området.

Årsagen til, at han valgte skoler i Aarhus, lød, at det skulle være skoler, der lå et godt stykke, fra hvor han selv kom fra.

Tiltalte har også forklaret, at da dagen hvor angrebet skulle have fundet sted kom, valgte han ikke at gennemføre det, fordi lysten ikke var der på samme måde som før.

En lyst, der i 2015 udsprang af en stærk fascination af blandt andre Anders Breivik, Elliot Rodger og Columbine-skoleskyderne.

Udover at undersøge en række uddannelsesinstitutioner i Aarhus under en rekognosceringstur i april 2018, foretog tiltalte sig også noget helt andet.

Han købte således våben og udstyr, der var tænkt til angrebene. Det bekræftede han tirsdag i vidneskranken.

Det samlede udstyr er blevet købt gennem flere måneder og dækker over genstande som pistoler, magasiner, patroner og taktisk beklædning – beløbet løber samlet set op i flere tusinde kroner.

Tiltalte har indtil videre forklaret, at hans planer om skyderi stoppede i august 2018. Men Kim Kristensen læste i retten nye afsnit op fra et manifest. Afsnittene er skrevet i januar 2019.

Nytårsdag skrev han, at han virkelig 'var på kanten'. Han havde lyst til at dræbe grupper af unge, der gik forbi.

'Det er uundgåeligt, at det sker. Så hvorfor vente?', lød det i manifestet.

Kim Kristensen ville i den forbindelse gerne vide, hvordan disse beskrivelser harmonerede med, at tiltalte endegyldigt stoppede sine planer i august 2018.



»Jeg kan ikke huske, jeg har skrevet det. Men jeg kan godt huske, jeg har haft det sådan. Men det går ligesom igen, at jeg hele tiden har nye undskyldninger for ikke at gøre det.«

Anklagerens iver på en forklaring blev ikke mindre, da rettens tre dommere og seks nævninger også så en håndfuld klip fra videodagbøger, som blev optaget af den tiltalte i 2019 og 2020. Altså to år efter, at tankerne ifølge tiltalte endegyldigt blev droppet.

Videodagbøgerne gav indtryk af, at det fortsat var et emne, der optog den tiltalte.

'Bare se dem dø og høre sirenerne hyle for mig gennem hele byen. Det kan jeg forestille mig er euforisk og skræmmende. Så jeg håber, jeg kan finde modet til at dø og blive skudt af politiet eller mig selv,' lød det blandt andet i videoerne.

Men ifølge tiltalte er videoerne bare 'snak, snak, snak'.

Den tiltalte forklarede, at videoerne er udtryk for, at planen om masseskyderier var under udfasning, og at det mere handlede om, hvordan han kunne tage livet af sig selv.

Tiltalte nægter sig fortsat skyldig i anklagerne mod sig.

Anklagemyndigheden går efter at få ham dømt til anbringelse på en psykiatrisk afdeling, hvis han findes skyldig 3. februar.

