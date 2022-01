Anklager Kim Kristensen var omhyggelig med slavisk at gennemgå det manifest, som den 27-årige, tiltalt for at planlægge en række skoleskyderier, havde skrevet.

Og i den forbindelse kom der flere gruopvækkende detaljer frem i den uhyggelige skolerskydersag.

Den 27-årige tiltalte skrev flere gange, at massemordere som Anders Breivik, Elliot Rodger og skoleskyderne fra Columbine var forbilleder og inspirerende.

Men tiltalte ville være større end dem. Han ville være den største massemorder i historien – og til det beskrev han, hvordan han havde en 15-20 årsplan klar. Den gik blandt andet på, at han ville 'affyre flere skud end nogle af de andre'.

For der er brug for 'flere massemordere til at regulere menneskeheden', lød det videre.

Retssagen mod den 27-årige kommer til at køre over en række dage i januar og start februar. Han sidder tiltalt for forsøg på manddrab ved at have planlagt en række skoleskyderier i Nord- og Østjylland.

Først på dagen blev Tilst Skole, Borremose Efterskole og Mariagerfjord Idrætsskole nævnte som konkrete steder, hvor der skulle udføres angreb, lød det fra Kim Kristensen – på baggrund af den politimæssige efterforskning.

I manifestet kom tiltalte også flere gange ind på et stort had mod kvinder, hvilket den 27-årige beskrev på internetforummet incel.

Anklager Kim Kristensen læste passager højt, hvori det fremgik, at den 27-årige håbede, der ville være nogle 'tøjter' i de klasselokaler, som han kunne skyde på V-day (hævnens dag, red.), hvor angrebene skulle ske.

I retten afviste tiltalte at have et had til kvinder – men erkendte, han har svært ved at stole på dem. Selv forklarede han, at han ikke havde haft det store held hos det modsatte køn.

Tiltalte indrømmede dog, at han havde planlagt at udføre angrebet en dag i 2018 – men fortrød det efter eget udsagn, da det kom til stykket.

»Da datoen kom, havde jeg ingen motivation og ingen lyst. Jeg kunne ikke,« sagde den spinkle mand med det tjavsede, lange hår.

Alligevel fortsatte han ifølge anklagemyndigheden frem til 2020 med at søge oplysninger frem om skoler. Dette blev ikke uddybet yderligere under mandagens afhøring.

Første dag i retten Her er nogle af de hovedpunkter, der kom frem ved første retsdag. Tre skoler blev nævnt som konkrete mål for angreb. Tilst Skole, Borremose Efterskole og Mariagerfjord Idrætsskole. Om der er flere endnu, ved vi ikke.

Tiltalte havde planlagt at udføre angreb en dag i 2018 - men fortrød efter eget udsagn, når det kom til stykket.

Alligevel fortsatte han frem til 2020 med at søge oplysninger frem om skoler, lød det fra anklager

Tiltalte erkendte at have skrevet et manifest. Det var for at lufte nogle tanker, han ikke kunne tale med andre om.

Ifølge tiltalte er manifestet et udtryk for en fantasi, han havde dengang - men ikke har længere.

Tiltalte var fascineret af massemordere, såsom Anders Breivik, Elliot Roger og skoleskyderne fra Columbine.

Tiltalte var aktiv for forummet incel, hvor han har skrevet flere kvindehadske kommentarer. Det handlede om få anerkendelse og venner

Han afviser at have et had til kvinder - men erkendte, han har svært ved at stole på dem.

Ikke desto mindre erkendte tiltalte at have skrevet manifestet. Det var for at lufte nogle tanker, han ikke kunne tale med andre om, forklarede han.

Han uddybede, at manifestet er et udtryk for en fantasi, han havde dengang – men ikke længere har.

Det er politiets opfattelse, at den 27-årige havde ført sine handlinger ud i livet, hvis ikke politiet havde foretaget anholdelse af manden i december 2020.

Foruden at skrive et manifest har manden ifølge politiet lavet adskillige videooptagelser, hvori han beskriver sit ønske om at udføre et masseskyderi. Han havde også anskaffet sig en bil, to pistoler, lagt ordre på en riffel og opnået skydefærdigheder i forberedelserne til massakren.

Gentagne gange forklarede den 27-årige, at hans tidligere beskrivelser er overdrevne og ikke stemmer overens med i dag. Han kunne aldrig finde på at udføre et angreb den dag i dag, forklarede han.

Den 27-årige nægter sig skyldig.

Næste retsdag er tirsdag 18. januar, og du kan følge retsmødet LIVE her på B.T.

Genoplev mandagens retsmøde i B.T.s LIVE-blog herunder: