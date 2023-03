Lyt til artiklen

Danmarkshistoriens største sag om organiseret tyveri og hæleri af cykler har taget en ny drejning.

Og det gør kun den i forvejen groteske sag endnu mere bizar.

Et russisk ægtepar, der i oktober blev dømt og udvist fra Danmark i seks år i en enorm sag om knap 3.000 stjålne cykler, er onsdag igen blevet anholdt.

Ifølge Københavns Politi kan det midaldrende par foreløbig knyttes til 12 nye forhold om tyveri og hæleri af cykler i københavnsområdet.

Den 58-årige mand og hans 65-årige hustru blev anholdt på Amager, hvor de fleste af cyklerne er blevet stjålet.

Ægteparret blev i oktober begge idømt behandlingsdomme efter en tumultarisk retssag i Københavns Byret. Samtidig blev de udvist af Danmark for seks år, men da dommen er anket til Østre Landsret, har de fortsat kunnet opholde sig i Danmark.

Og det har de efter politiets opfattelse altså misbrugt til at fortsætte deres kriminalitet med stjålne cykler.

I forbindelse med dagens anholdelser er tre adresser på Amager blevet ransaget. Her blev der blandt andet fundet et kontantbeløb, et cykelværksted og flere cykler, som formentlig også er stjålet.

De to anholdte fremstilles i grundlovsforhør torsdag, hvor politiet ønsker at få dem varetægtsfængslet.

»Vi har en mistanke om, at de to personer har fortsat de aktiviteter, som de i byretten blev dømt for sidste år. Umiddelbart peger efterforskningen på, at der er tale om organiseret cykeltyveri og hæleri, hvor man skifter forskellige reservedele og stelnumre på de stjålne cykler, så de er sværere at genkende, når de sælges videre,« siger politikommissær Martin Christensen fra Københavns Politi.

Ved den tidligere sag blev parret knyttet til ikke mindre end 2.955 cykler. Cykler, der i perioden 2014 til 2020 blev stjålet i københavnsområdet.

Politiet kunne da ikke bevise, at ægteparret havde stjålet hver og én af de mange cykler. Derfor havde man rejst tiltale for forsøg på hæleri, fordi parret efter politiets opfattelse satte de stjålne cykler til salg på platforme som Den Blå Avis og Facebook Marketplace.

Og efter 25 retsdage og utallige vidner var retten ikke i tvivl – ægteparret var skyldig.

Den opsigtsvækkende sag tog sin begyndelse i efteråret 2018, hvor en kvinde først fik stjålet sin cykel – og efterfølgende fandt den på Den Blå avis og købte den tilbage.

Selvom sælgeren – den 58-årige mand – kunne fremvise en købskvittering, anmeldte kvinden sagen til politiet.

Og et år senere begyndte sagen for alvor at rulle.

Igennem ti dage blev parret overvåget, mens de var på tyvetogt. Og da politiet senere slog til mod den russiske kvindes hus, fandt betjente under isoleringen på loftet en bæltetaske med 522.500 kroner i kontanter. Siden blevet yderligere 132.000 kroner fundet i en anden bæltetaske.

Under retssagen udspillede der sig groteske scener i byretten, da den russiske mand var mødt op i bare tæer og igen og igen kravlede under et bord for at gemme sig, mens han hulkede og beklagede sig højlydt på russisk.

Da dommen faldt, udtrykte senioranklager Sofie-Amalie Brandi glæde over, at »vi har fået lukket ned for disse personers kriminelle aktiviteter«.

De nye anholdelser tyder på, at anklageren kan have glædet sig for tidligt.