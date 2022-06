Lyt til artiklen

På torsdag falder der dom i retssagen mod Mohamed Younes, der er tiltalt for at have påkørt betjenten Stefan Nymann, der er blevet svært hjerneskadet.

Stefan Nymanns hustru, Gitte Nymann, har været til stede på tilhørerrækkerne under alle retsmøder, men hun har ikke brugt mange tanker på gerningsmanden og udmåling af straf i sagen. Den slags har hun tillid til, at det danske retssystem tager sig af. Det fortæller hun i en pressemeddelelse.

»Den kamp, som vi står i hver dag, omvæltningen af vores liv og det enorme tab, vi har lidt, vil altid hænge sammen med forbrydelsen og gerningsmanden. Lovovertrædelserne tager retten stilling til. Men at overvære retssagen giver et indblik i, hvad der rent faktisk skete. Det er en hjælp i vores proces,« siger Gitte Nymann.

Mens retssagen har kørt, har organisationen Thin Blue Line Denmark, der laver indsamlinger til tilskadekomne i dansk politi og deres pårørende, samlet ind til Stefan Nymanns fremtidige liv. Indtil videre er der blevet indsamlet over to millioner kroner.

Baggrunden for pressemeddelelsen fra Gitte Nymann er netop, at hun gerne hendes egne, Stefans og deres familiers vegne vil udtrykke taknemmelig for den store støtte, de har modtaget fra nær og fjern.

»Vi er ovenud taknemmelige for den støtte, vi har oplevet. At mærke, hvordan ens netværk rykker tættere sammen, og hvordan mennesker, som vi slet ikke kender, lever med og ønsker os det bedste – det er stort. De åndehuller, vi har oplevet, og de håb, vi har for fremtiden, er i høj grad båret af denne støtte. Det være sig i form af foldede hænder, mad til fryseren, praktisk hjælp eller økonomiske bidrag. Det gør alt sammen en forskel,« fortæller Gitte Nymann i pressemeddelelsen og sender også en særlig tak til Stefans kollegaer:

»Særligt er det også at opleve politifælleskabet. Hvordan Stefans kolleger i deres sparsomme fritid knokler med meget af det, som Stefan og jeg selv skulle have lavet, før vi kunne flytte på det landsted, vi købte lige før ulykken. Der vil være ting, som derudover skal tilpasses for, at Stefan, når han er i stand til det, kan komme hjem, men det vil blive bragt på plads sammen med kommunen. Det vil i starten være kortere besøg fra genoptræningscentret. I et intensivt og langvarigt forløb som Stefans er det vigtigt med noget, som for eksempel hjemmebesøg der kan holde gejsten oppe,« siger Gitte Nymann.

Den store interesse for indsamlingen, Thin Blue Line har igangsat og fortsat har kørende frem til 18. juni, har ligeledes kaldt på store følelser:

»Jeg kan slet ikke udtrykke, hvor stærkt det har været at opleve, hvordan så mange mennesker har vist sympati. At folk virkelig bakker op, når en af vores betjente er blevet voldsomt invalideret i tjenesten. Det er bestemt ikke alle forundt at møde den form for opbakning, og vi er oprigtigt ydmyge i den erkendelse. Vi håber, at vi i kraft af de muligheder, det giver os, også kan være noget for og give muligheder til andre. Vi er dybt, dybt taknemmelige,« siger Gitte Nymann.

Det store beløb på over to millioner kroner er det svært helt at forholde sig til, men det er fuldstændig klart for Gitte Nymann og familien, hvordan pengene vil blive anvendt. Familien kan søge om offentlig støtte til at gøre parrets bolig handicapvenlig, men der er mange andre begrænsninger, som de gerne vil bruge støtten på. Blandt andet en terrængående kørestol:

»Vi håber at kunne honorere Stefans store kærlighed til naturen, ved at vi nu får mulighed for at anskaffe en særlig terrængående kørestol. På den måde kan vi igen kan komme på ture, hvor en almindelig kørestol må melde pas. Stefan er kun 32år og har et langt liv foran sig. Det er vigtig for både Stefan og mig, at det liv kommer til at have indhold. Vi er derfor også enormt taknemmelige for, at vi har landstedet. Her kan vi med penge fra indsamlingen skabe projekter, hvor Stefan ikke er begrænset af sine handicaps. Vi kan fortsat have dyr og noget at gå op i,« siger Gitte Nymann og tilføjer, at familien også håber på, at den teknologiske udvikling i fremtiden kan skabe flere og bedre muligheder.

»Der kan være genoptræningsformer eller behandlinger, der kan give fremskridt på den ene eller anden måde. Nogle af sådanne forløb vil vi skulle betale for, og det er vi nu med de mange, mange bidrag i stand til. Det er en stor og værdifuld gave, som vi takker bidragyderne og Thin Blue Line for fra dybet af alle vores hjerter,« siger Gitte Nymann.

Stefan har en svær hjerneskade – og fremtiden består derfor på mange områder af uvished. Ved traumatisk hjerneskade som Stefans kan man ikke komme med nogen prognoser. Stefan er fortsat i bedring, han forstår alt, kan med sin anstrengte tale give udtryk for tanker og følelser, og hans personlighed træder stadig mere tydeligt frem.

Han er dog stadig ude af stand til at udføre nogen handlinger selv, selvom det langsomt sker forbedring af hans fysiske formåen.

»Vi er med manges hjælp og støtte nu på et sted, hvor vi kan begynde at se på muligheder. Alene dét er en glæde, som vi er overmåde glade og taknemmelige for,« siger Gitte Nymann.

Indsamlingen fortsætter til 18. juni 2022, som er årsdag for ulykken. Du kan støtte indsamlingen her.

Der falder dom i sagen i Retten i Aarhus torsdag d. 16 juni. B.T. dækker sagen.