Natten til mandag barrikaderede en gruppe christianitter adgangen til Pusher Street for at vise deres utilfredshed med den kontroversielle gade, hvor også rockere og bandemedlemmer har del af den lukrative handel med cannabis-produkter, og hvor voldelige episoder er blevet del af hashgadens dna.

Der gik dog kun nogle få timer, før pusherfolket og deres støtter havde rykket forhindringerne til side, så hashsalget igen kunne gå sin vante gang.

Aktionen kom ikke som en fuldstændig overraskelse. I ugen op til barrikaderingen begyndte rygterne at svirre på Christiania om, at en sådan aktion kunne være under opsejling. Dog beskrev rygterne ikke en klar dato.

Aktion rettet imod kriminelle

Desuden kunne man i én til to dage forud for selve aktionen se containere og betonelementer stå klar på Refshalevej bag ved Den Grå Hal.

Ifølge Berlingske var det en gruppe på godt 55 christianitter, der havde taget initiativet til at barrikadere den ellers verdensberømte hashgade, Pusher Street:

»Aktionen sker i håb om at befri Christiania fra bandernes og rockernes tyranni,« lød det i pressemeddelelse.

»Aktionen skal ses som en protest mod de utallige voldsepisoder i og omkring Pusher Street. En del af disse episoder får offentlig bevågenhed, men mindst lige så mange sker i det skjulte og når aldrig avisernes overskrifter,« lød det endvidere.

Mandag morgen var adgangen til Pusher Street spærret med betonblokke og containere. Foto: Presse-Fotos.dk/Ritzau Scanpix

Hvem betalte?

Siden har der internt på Christiania rejst sig flere spørgsmål omkring aktionen. Blandt andet, hvor meget den har kostet, og hvem der har betalt for materialerne. Det skal ses i lyset af, hvad der kom ud af aktionen, hvor hashhandlen igen fortsætter ufortrødent, fortæller flere kilder.

Hulda Mader fra Christianias Pressegruppe, fortæller, at hun ikke kender prisen:

»Jeg har ingen anelse om, hvad det har kostet,« fortæller hun.

»Men selve aktionen har været en måde at forsøge at råbe politikerne op. Det har hele tiden været sådan, at politikerne har talt til det gode Christiania. Men det her kræver alt for meget, det her er et råb om hjælp,« mener Hulda Mader.

Nu har man jo tidligere accepteret Pusher Street som en del af Christiania. Har Christiania næret en slange ved brystet?

»Holdningen har hele tiden været, at man gik ind for en legalisering af hash. Og at det i sidste ende er politikernes ansvar. Det er selvsagt urealistisk, at helt almindelige borgere her på Christiania skal stå med det ansvar,« siger Hulda Mader.

Sidst på formiddagen havde gruppe af andre utilfredse brudt barrikaderne igen. Nogle var maskerede, og det var tydeligt, at Pusherfolket og deres støtter ville fortsætte hashsalget uden andres indblanding. Foto: Foto: Clara Alexandra Vind

På legal vis

Næstformanden for Fonden Fristaden, Knud Foldschack, siger, han heller ikke kender aktionens omkostninger.

»Men jeg ved, det hele er foregået på legal vis. Der er betalt moms, og der er regninger. Men jeg kender ikke det præcise beløb, « siger han.

Han fortæller, at han ikke har haft noget med aktionen at gøre:

»Men jeg var bekendt med, at der ville komme en eller anden form for aktion. Detaljerne for aktionen kendte jeg ikke,« fortæller han.

»Jeg er rigtig glad for, at der er kommet et fokus på, at vi har det her voldsproblem. For det, vi ser i Pusher Street, er ikke en frihedskamp om legalisering af hash,« mener han.

Heppede på Pusherfolket

Aktionen har på flere måder skabt røre i andedammen på Christiania, fortæller flere kilder.

For mens en bred skare af Christianitter vitterlig er trætte af Pusher Street og volden, der følger med, så er der fortsat kræfter på Christiania, der støtter gaden – og ikke mindst de penge, den generer internt.

Flere af dem, der deltog i at bryde barrikaderne, var ifølge B.T.s oplysninger christianitter. Flere iagttagere fortæller ligeledes, hvordan de også så to kvinder – en ældre og en yngre – komme med opildnende kommentarer til flokken, der gennembrød barrikaderne.

»Godt gået. Så er der endelig noget, der kan samle drengene,« lød det blandt andet fra den unge kvinde.

Kvinderne er ifølge B.T.s oplysninger del af skyggespillet omkring Pusher Street, hvor nogle forsøger at male et pænt billede, mens man bag tæppet entrerer med rockere og bandefolk om den illegale handel i Pusher Street.

En kommunikationsmedarbejder ved Københavns Politi har sendt følgende kommentar på mail:

»Københavns Politi er i kontakt med beboere på Christiania om hændelser, der har fundet sted efter tirsdagens aktion. Generelt opfordrer vi altid til, at man kontakter politiet, hvis man oplever kriminalitet.«

Politiet ønsker p.t. ikke svare på yderligere spørgsmål i forbindelse med den aktuelle situation omkring Pusher Street.

