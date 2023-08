Tirsdag morgen er stemningen meget intens på Christiania.

Natten til tirsdag har christianitterne spærret Pusher Street med blandt andet containere og betonklodser.

'Aktionen sker i håb om at befri Christiania fra bandernes og rockernes tyranni,' lyder det i en pressemeddelelse fra Christianias pressegruppe.

»Folk skal bare vide, at det ikke er alle christianitter, der er med i det her,« lyder det fra en beboer, der har boet på Christiania i mere end 15 år.

Pusher Street er blevet afspærret af nogle christianitter. Andre christianitter har forsøgt at pille afspærringerne ned. Foto: Foto: Clara Alexandra Vind Vis mere Pusher Street er blevet afspærret af nogle christianitter. Andre christianitter har forsøgt at pille afspærringerne ned. Foto: Foto: Clara Alexandra Vind

Flere af dem, der befinder sig på Pusher Street tirsdag morgen, vil af gode grunde ikke stå frem med navn eller ansigt.

Flere fortæller, at de godt vidste, at det ville ske, men ikke at det ville ske natten til tirsdag. En beboer, der også arbejder på Pusher Street fortæller, at personen er meget nervøs, fordi det her kan gøre, at det slår 'klik' hos folk og skaber endnu større splid mellem christianitterne og dem, der sælger på Pusherstreet.

»Jeg er meget nervøs. Stemningen er intens, og det her kan skabe stor splid. Det hjælper ikke på skyderierne. Hvis folk vil skyde, så skyder de,« fortæller personen

En person, der ikke vil oplyse, om han sælger på Pusher Street fortæller, at han er tydeligt irriteret, fordi det kan skabe nye grupperinger, og folk vil stadig købe et andet sted.

En beboer fortæller, at personen var overrasket over at se, at de havde spærret gaden af. Personen er selv christianit og fortæller, at det er en lille hård gruppe på Christiania, der har spærret gaden af i løbet af natten.

Flere har forsøgt at bryde afspærringen ned, og det er tydeligt, at flere christianitter er irriteret over, at gaden er spærret af, uden at flere er blevet informeret om det.