Der er dømt voldsomt forår i Christianias navnkundige hashgade, hvor rockere og bandemedlemmer har markeret sig i den seneste tid.

Dermed er det – igen – slået fast at de organiserede kriminelle fortsat har det store ord at sige i miljøet i og omkring det, der bedst kan betegnes som en moderne guldgraverby, nemlig Pusher Street.

Samtidig viser episoderne, at omtalte kriminelle ligeledes arbejder på enten at få en bid – eller fastholde position – i den givtige illegale handel med hashprodukter.

For knap 14 dage siden blev en medarbejder i en hashbod overfaldet og tæsket af en større gruppe mænd.

En video af overfaldet viser, hvordan offeret – en svensk statsborger – blev slået med slagvåben, trampet og stukket en gang med kniv.

Tæskeholdet har ifølge B.T.s oplysninger tilknytning til Satudarah, mens hashboden, som den 20-årige arbejdede i, blev kontrolleret af en Hells Angels-rocker.

Overfaldet efterforskes af afdelingen for organiseret kriminalitet, Københavns Politi. En kommunikationsmedarbejder oplyser:

»Seks mænd har kortvarigt været anholdt i sagen. De blev ikke fremstillet i grundlovsforhør, men de er fortsat sigtede. Efterforskningen er stadig i gang.«

Man ønsker ikke kommentere sagen yderligere.

Baggrunden for overfaldet var ifølge B.T.s oplysninger en episode tidligere samme dag, hvor en HA’er havde møffet sig offensivt frem.

Nogle dage tidligere var det så en Hells Angels-rocker, der førte sig frem i hashgaden. Her var rockeren flankeret af tre-fire håndlangere, da han ifølge kilderne opsøgte en af gadens fremtrædende pushere.

Rockeren havde øjensynligt et personligt udestående med pusheren, som han derfor slog ud efter med et knojern. Rockerens slag ramte ikke.

Episoderne er ikke enkeltstående, men indskriver sig i en række af episoder gennem det seneste halve års tid.

Tidligt om aftenen 26. oktober i fjor blev en 23-årig mand skudt, mens han stod og betjente kunder i en hashbod. Efter at være blevet ramt, bevægede den 23-årige sig godt 50 meter, før han faldt om og døde på Pusher Streets brostensbelægning.

Drabet er uopklaret, og derfor kan man kun gisne om motivet. Men kilder fortæller, at boden, som den 23-årige arbejdede i, var styret af en Bandidos-rocker.

Nogle uger senere troppede et tæskehold af Satudarah-rockere op ved Christiania, men politiet var hurtigt på pletten og fik standset rockerne, før de nåede frem til Pusher Street, der øjensynligt var deres mål.

En strid om kontrollen over en hashbod var baggrunden for, at tæskeholdet var rykket ud.

Forud havde et par HA-rockere presset bodens ejer til at konfrontere personer med Satudarah-tilknytning om, hvem der havde retten til hashboden. Det udløste tumult mellem personerne i Pusher Street.

Efterfølgende viste først HA-rockere sig talstærkt i hashgaden. Dagen efter var det så Satudarah, der rykkede ud med et tæskehold bevæbnet med slagvåben.

Rockernes spil om magtpositioner og hashboder foregår også bag facaden, erfarer B.T.

Senest har en mand, der ifølge oplysninger ind til for nylig var medlem af Bandidos, spillet en central rolle i et klassisk spil om penge, der udefra set minder mest alt om en 'rulleforretning'.

Den anden part i sagen er en hashhandler, der er bror til en Bandidos-rocker, der sidder fængsel.

Hashhandleren forsøges ifølge oplysningerne afpresset med opdigtede beskyldninger om gæld.

Det beskrives, hvordan eksrockeren gør brug af et klassisk trick, hvor han – ganske belejligt – har fremskaffet et såkaldt uvildigt vidne.

Det påståede vidne skal i dette tilfælde være et andet medlem af Bandidos, som samtidig er blevet lovet en eller form for belønning for at medvirke til spillet.

Hos politiet er det Operativ Specialafdeling (OSA), der står for den daglige overvågning af Pusher Street:

»Da en stor del af hashboderne i Pusher Street har en mere eller mindre direkte tilknytning til de forskellige kriminelle grupper, kan daglige, mindre uenigheder hashboderne imellem risikere at udvikle sig til større uenigheder de kriminelle grupper imellem,« siger Simon Hansen, leder af OSA.

»Det er blandt andet årsagen til, at vi gennemfører en vedvarende operativ indsats i Pusher Street, og at indsatsen er målrettet de kriminelle grupper, som profiterer af den organiserede hashhandel,« tilføjer han.

På Christiania har man givet op over for rockerne og banderne. Det er politiets opgave, mener man.

»Hashmarkedet er gennem de par år blevet overtaget af rockere og bander. Det er ikke noget vi som almindelige borgere – og selv om vi bor på Christiania, så er vi almindelige borgere – kan stoppe. Det er simpelthen for farligt,« siger Hulda Mader, talsperson for Christianias pressegruppe.

»Det er politiets opgave at rydde op i det miljø. Det kan de ikke pålægge os andre,« tilføjer hun.

»Vi har prøvet at lukke pusher street og spærre området af, men det har ikke haft løst nogen problemer. I stedet rykkede handlen ude på Volden, hvor den var til gene for de øvrige beboere på Christianshavn,« siger hun.

I sidste uge meldte justitsminister Peter Hummelgaard (S) og overborgmester Sophie Hæstorp Andersen, at de ønsker Pusher Street lukket:

»Det er deres valg og deres opgave,« siger Hulda Mader.

Hun tilføjer at Christiania gerne modtager hjælp og ideer til, hvordan situationen kan normaliseres:

»Man kan eventuelt forestille sig et foodmarket eller noget kultur og cafeer. Der kommer rigtigt mange gæster på Christiania. Både danskere og udlændinge,« siger hun

