Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Seks personer sidder i alt varetægtsfængslet i sagen om drabet på Frank Dan Nørgaard, der fandt sted på Djursland 14. juli.

Tirsdag forsøgte en af dem, en 23-årig mand, at blive løsladt fra sin varetægtsfængsling.

Men den gik ikke, da politiet fremlagde nye belastende beviser mod manden i form af et kodenavn.

En dommer ved retten i Randers vurderede, at manden fortsat vil kunne vanskeliggøre politiets efterforskning i sagen, hvis han løslades. I stedet for at kunne forlade retten på egen hånd, blev han ført tilbage til fængslet.

Her skal han sammen med de fem andre sidde varetægtfængslet i yderligere fire uger, oplyste dommeren.

Under retsmødet kom det frem, at politiet nu har identificeret et kodenavn i en videosamtale, som de fire af de sigtede har haft dagen før drabet på Frank Dan Nørgaard.

Det fremgår af retsbogen, som B.T. har fået aktindsigt i.

Tidligere er det kommet frem, at den 23-årige kvinde, der også er sigtet i sagen og for nylig blev varetægtfængslet, havde en video på sin telefon.

Tidslinje 14. juli: Frank Dan Nørgaard Jørgensen forsvinder efter sidst at være blevet set i Nimtofte på Djursland. Det er politiets mistanke, at han omkring klokken 16.30 bliver kvalt på en adresse i samme by.

15. juli: Pårørende slår alarm til politiet.

16. juli: Politiet udsender en efterlysning af ham og hans hvide varebil.

18. juli: Fire personer – to mænd og to kvinder – anholdes og sigtes for at have dræbt den 40-årige. Der er endnu ikke fundet et lig, men den hvide varevogn dukker udbrændt op ved en skovparkeringsplads i Vivild. Samtidig ransager politiet flere adresser på Djursland.

19. juli: De fire personer fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Randers. Alle nægter sig skyldig. Tre af dem bliver varetægtsfængslet.

21. juli: Politi og teknikere er talstærkt til stede i et skovområde ved Gassum nær Randers. Her bliver Frank Dan Nørgaard Jørgensens lig fundet. Desuden bliver to mænd anholdt, men den ene løslades efter afhøring.

22. juli: En 37-årig mand fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Randers. Han er sigtet for blandt andet drab og for at have modtaget betaling for at bortskaffe liget. Han nægter sig skyldig, men varetægtsfængsles. En 23-årig mand bliver anholdt, afhørt og løslades.

28. juli: Den 23-årige mand, som tidligere er blevet løsladt efter afhøring, varetægtsfængsles. Han nægter sig også skyldig i drab, men erkender at have bortskaffet en tønde med aske og en nummerplade.

Videoen er over en time lang.

Flere gange nævnes en person under navnet 'Lange', der har et jernrør.

Østjyllands Politi er nu af den opfattelse, at den person, der skjuler sig bag kodenavnet, er identisk med den sigtede 23-årige mand.

Men det er ikke det eneste.

Politiets teknikere på det formodede gerningssted i Nimtofte. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Politiets teknikere på det formodede gerningssted i Nimtofte. Foto: Presse-fotos.dk

Angiveligt har den 23-årige mand søgt på konkrete ting på internettet, der skulle passe sammen med tidspunktet for Frank Dan Nørgaards død. Søgninger skulle relatere sig til drabet

Hvad han præcist har søgt på, står hen i det uvisse.

Dommeren lægger vægt på, at den 23-årige mand tidligere har erkendt sin deltagelse i den konflikt, der skulle have udspillet sig mellem de sigtede og den dræbte.

Sammen med de nye beviser er der begrundet mistanke om, at han har i vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter med døden til følge.

Frank Dan Nørgaard Jørgensen forsvandt torsdag 14. juli. Det er fortsat politiets mistanke, at han denne julidag blev dræbt på en adresse i Nimtofte. Formentlig ved kvælning.

Den 23-årige fik en lille sejr med fra retten.

Politiet mener ikke længere, at han har været med til at brænde Frank Dan Nørgaards varebil af efter det formodede drab.

Den udbrændte bil fundet i Vivild. Foto: Øxenholt Foto. Vis mere Den udbrændte bil fundet i Vivild. Foto: Øxenholt Foto.

Da den 23-årige blev varetægtfængslet 18. juli fortalte hans forsvarsadvokat til grundlovsforhøret, at hans klient nægtede sig skyldig i de fleste af sigtelserne mod ham.

Han erkendte dog at have bortskaffet en tønde med aske og en nummerplade i forbindelse med afbrændingen af Frank Dan Nørgaard Jørgensens bil.

Til samme grundlovsforhør kom det frem, at det funde lig var indpakket i plastik.

Næste gang de seks sigtede skal for en dommer bliver 11. oktober.