En amerikansk kvinde er blevet dømt for at efterlade sin nyfødte søn i en grøft for 40 år siden.

For fire årtier siden kører en bilist forbi en mark i delstaten Dakota og finder et dødt spædbarn i en grøft. Barnet er svøbt i et violet og blodigt tæppe. Det får bilisten til at slå alarm.

Da ingen ved, hvilken familie barnet tilhører, bliver sagen stemplet som en kold sag. Men nu er der faldet dom i sagen fra 1981, skriver det amerikanske medie New York Times.

En obduktion af barnet viste, at drengen blev fundet død kun kort tid efter, at han var blevet født.

Politiet var dengang på bar bund i sagen, og navngav den lille dreng Andrew John Doe.

Men i 2009 blev den 38 år gamle sag pludselig varm igen. Med dna-teknologi kunne man kortlægge et stamtræ og lave en DNA-profil på drengen.

Det er den DNA-profil, der førte til, at politiet i 2019 kunne banke på den nu 60-årige Theresa Bentaas' dør. Hun blev erklæret mor til barnet.

Theresa Bentaas har efterfølgende forklaret, at hun var »ung og dum« i 1981, og at hun havde skjult sin graviditet for sin familie.

Hun nægter at have begået forbrydelsen. I stedet har Theresa Bentaas indgået en aftale med anklagemyndigheden, der betyder, at hun erklærer sig skyldig i sagen her 40 år efter drabet.