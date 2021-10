Der er uskrevne regler på Hasseris Gymnasium.

Regler, som er opstået efter drabet på Cecilie Næblerød tilbage i 2006.

For selvom det er 15 år siden, og de elever, der i dag går på gymnasiet i det vestlige Aalborg, ikke kan huske, da drabet fandt sted, så er der bare ting, man ikke gør.

»Det er noget, jeg har vidst siden, jeg startede i 1. G. Vi holder ikke fastelavnsfest eller klæder os ud som prinsesse,« siger Olivia Brix Baastrup, der i dag går i 3. g på gymnasiet.

Det var nemlig til en fastelavnsfest 3. marts 2006, at Cecilie på brutal vis blev dræbt med en kniv af sin ekskæreste David. En fest, hvor Cecilie var klædt ud som prinsesse.

Der er uskrevne regler på Hasseris Gymnasium lyder det fra Mathilde Badstue Mølbæk (t.v.), Thea Emilie Terp Uhre (m.f.) og Olivia Brix Baastrup (T.h). Vis mere Der er uskrevne regler på Hasseris Gymnasium lyder det fra Mathilde Badstue Mølbæk (t.v.), Thea Emilie Terp Uhre (m.f.) og Olivia Brix Baastrup (T.h).

»Det er jo mange år siden, men jeg synes, det er fint at vise den respekt,« supplerer Mathilde Badstue Mølbæk, der ligeledes går i 3. g, til de uskrevne regler på gymnasiet.

Og mindet om Cecilie findes ikke bare som uskrevne regler. I skolens foyer hænger en bronzefigur, der forestiller en fugl. Et mindesmærke for Cecilie, som er placeret der, hvor drabet fandt sted.

»Det er jo ikke noget, der som sådan fylder hele tiden. Men hver dag går jeg jo forbi den her fugl og tænker over, at det var der, hun lå. Det er ret rørende,« siger 3. g'er Thea Emilie Terp Uhre.

Alle tre elever var med til et foredrag tirsdag, hvor Lisa Næblerød, der er mor til Cecilie, holdt oplæg om drabet og om psykisk vold. Inden Cecilie blev slået ihjel, blev hun nemlig udsat for psykisk vold af sin daværende kæreste, der endte med at tage livet af hende.

Lisa Næblerød medvirker i en podcast, der udkommer samme dag som foredraget.

Den handler om Cecilies sidste dag, men også om hvordan man kan håndtere det at blive udsat for psykisk vold. Det er nemlig Lisas budskab, at vi skal være bedre til at tale om de ting, der er svære. Noget, som hun også kom ind på til foredraget på gymnasiet.

Cecilie blev dræbt til en fastelavnsfest på Hasseris Gymnasium. Hun nåede aldrig at få sin studenterhue. Vis mere Cecilie blev dræbt til en fastelavnsfest på Hasseris Gymnasium. Hun nåede aldrig at få sin studenterhue.

»Det er rart, at der er blevet åbnet mere op omkring drabet, og at det ikke længere er et tabu. Det sætter virkelig tanker i gang om, hvem man selv omgås,« siger Thea Emilie Terp Uhre og understreger, at psykisk vold ikke er noget, hun personligt har erfaringer med.

Også Cecilies ekskærestes adfærd blev omtalt af Lisa Næblerød, da hun stod foran 3. g'erne på Hasseris Gymnasium. Her blev han beskrevet som en kontrollerende og jaloux person. Og det gjorde indtryk på de fremmødte.

»Jeg synes, det er uhyggeligt, at man kan blive manipuleret så meget, at man bliver i tvivl om, hvem man selv er,« siger Mathilde Badstue Mølbæk efter foredraget.

Derfor er de tre gymnasieelever glade for, at der kommer mere opmærksomhed omkring psykisk vold i parforhold.

»Det er helt sikkert noget, man skal have mere fokus på. Man kan jo ikke lade være at tænke, at det kunne være en selv. Så det er kun godt, at der kommer mere fokus på at bekæmpe psykisk vold,« siger Olivia Brix Baastup.

For de tre gymnasieelever er deres tid på skolen ved at være forbi. Men selvom der hele tiden bliver skiftet ud i elevstanden, så er de ikke i tvivl om, at mindet om Cecilie og den skæbnesvangre aften bliver bevaret i fremtiden.

»Det er en ting, som aldrig forlader Hasseris Gymnasium. For det er så voldsomt,« slutter Olivia Brix Baastup.