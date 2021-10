En 44-årig mand er onsdag blevet idømt 12 års fængsel for at have knivdræbt sin 45-årige samlever.

Mordet fandt sted den 9. december 2020 i Skalkendrup i Nyborg Kommune.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

I retten blev det fundet bevist, at den nu dømte 44-årige mand var skyldig i at have påført kvinden de læsioner, som hun endte med at dø af.

»Jeg er meget tilfreds med resultatet, hvor retten har delt anklagemyndighedens opfattelse af sagens beviser,« siger anklager Andreas Dahl fra Fyns Politi og fortsætter:

»Den udmålte straf på 12 års fængsel er helt i overensstemmelse med det normale strafniveau i sager om drab i førstegangstilfælde, således som det også var anklagemyndighedens påstand i den her sag.«

Den 44-årige mand er blevet varetægtsfængslet efter dommen.

Han udbad sig betænkningstid til om, hvorvidt han vil anke dommen.