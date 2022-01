Natten til onsdag var der endnu engang meldinger om skyderi i hovedstaden.

Kort efter midnat rykkede politiet i København ud til det københavnske nordvestkvarter efter flere anmeldelser om skyderi.

Det oplyste vagtchef Michael Andersen til Ritzau natten til onsdag.

»Vi er derude i øjeblikket og er ved at foretage undersøgelser. Der er ikke fundet nogen tilskadekomne,« fortalte han kort før klokken 01.00.

Halvanden time senere oplyste han, at der er blevet fundet adskillige patronhylstre på det formodede gerningssted.

»Vi har fundet hylstre derude på Møntmestervej.«

I nattetimerne oplyste vagtchefen, at politiet stadig var »massivt« til stede og havde afspærret Møntmestervej.

Den afspærring er nu ophævet igen, fortæller han til B.T. onsdag morgen.

»Vi er færdige derude, og nu er vores efterforskning i gang med at samle trådene.«

Udover nogle skudhuller og mærker i en mur i området og altså de omtalte patronhylstre, har politiet ikke indikationer på, hvem eller hvad der er blevet skudt mod.

Siden begyndelsen af december har politiet i København og omkringliggende kredse haft travlt med adskillige skudepisoder. Skyderierne har kostet fire mænd livet.

Den seneste hændelse fandt sted på Frederiksberg søndag, hvor en 47-årig indehaver af en bagerbutik blev ramt af flere skud.

Mandag oplyste Københavns Politi, at mandens tilstand fortsat er kritisk, men at han er uden for livsfare.

/ritzau/