Nogle af naboerne troede, at der var tale om nytårsfyrværkeri.

Men politiet kunne hurtigt konstatere, at nogle høje brag sendt mandag aften i Ladegårdsparken Øst i Holbæk stammede fra et skyderi.

Tilsyneladende blev ingen personer ramt, men mindst to huller i en gadedør med en knust rude viste, at der havde været tale om skarpe skud.

De blev affyret ved 22.30-tiden, hvor vidner også har set to personer flygte i vestlig retning. De beskrives som unge mænd på 18-20 år og 160-170 cm høje. Den ene iført sort dunvest og kasket – den anden mørkt tøj.

»Der er lidt diffust for os at finde ud af, hvem skuddene var rettet mod, for ingen har givet sig til kende i den anledning. Der har også været kendetegnende ved en del andre episoder i området, at vi ikke har nogen, der henvender sig til os og siger, at det nok var dem, der var mål for skyderiet.« siger kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi til B.T.

»Vi har heller ingen meldinger om kvæstede eller sårede personer, der har været indbragt til sygehuse i området. Derfor hører vi gerne fra nogen, der har set noget før eller efter skyderiet. Eksempelvis usædvanlig personadfærd eller usædvanlige køretøjer, der måske har haft forbandet travlt med at komme væk til fods eller på hjul,« tilføjer han.

Efter at have fået anmeldelsen klokken 22.31 sendte politiet flere patruljer med udrykning til området – også en hundepatrulje. Og kort efter stod det klart, at der i den østlige del af beboelseskvarteret var mindst to skudhuller i en gadedør, hvor glasruden også var knust.

Nær gerningsstedet fandt politiet også patronhylstre, som nu er ved at blive minutiøst undersøgt af kriminalteknikere.

»Vi interesserer os naturligvis for, hvorfor skyderiet lige er sket på det sted. Bor der interessante personer nær gerningsstedet eller kan der måske tilfældigt have opholdt sig nogle folk der på det tidspunkt, som nogen har haft lyst til at skyde efter? Vi har en bred efterforskning – især fordi vi ikke har nogen, der har stillet sig op og sagt: »Det er mig, der er offeret – kom og hjælp mig.« Derfor må vi tænke forskellige scenarier igennem,« understreger politiets kommunikationsmedarbejder.

Det er bestemt ikke første gang, at Ladegårdsparken er centrum for skyderier.

12. september anholdt politiet to personer, efter at der blev anmeldt et skyderi ved boligblokkene. Da betjentene nåede frem til stedet, fandt de adskillige patronhylstre, der bestod af løse skud.

Også i starten af oktober måtte politiet rykke ud, efter at bekymrede borgere havde meldt om skud i Ladegårdsparken. Igen kunne politiet konstatere patronhylstre på jorden.

Ingen af gangene blev nogen ramt af skuddene.

I foråret 2019 gik det dog helt galt i området, da en 18-årig mand blev dræbt som led i en rockerkonflikt. To rockere fik livstidsdomme for drabet.