Skyderier, knivstik, trusler, slagvåben og sågar motorsave er den seneste tid blevet en del af virkeligheden i Odense-bydelen Vollsmose.

En verserende konflikt mellem to bandegrupperinger i området er nemlig taget til, og opgørene betyder, at beboerne i området har været vidne til en lang række kriminalitet.

Derfor valgte Fyns Politi at indføre en visitationszone i området 9. november.

Og baggrunden for visitationszonen i området byder på en lang liste af ulovlige handlinger, som politiet altså nu forsøger at lægge en dæmper på.

»Den 12. september 2021 modtog politiet en anmeldelse om sammenstød mellem to biler i Egeparken, formentlig mellem de to grupperinger, hvor begge parter skulle være i besiddelse af slagvåben,« skriver Fyns Politi blandt andet og fortsætter:

»Flere fra den ene gruppering sås senere løbende ind i Birkeparken, hvor det så ud, som om de jagtede nogen.«

En person blev i den forbindelse set med en motorsav i hånden, og der kom desuden anmeldelser om flere personer, der var i besiddelse af slagvåben og muligvis også et gevær.

Og motorsavsopgøret i området er faktisk kun én af fire grunde til, at politiet altså i den kommende periode har udvidede rettigheder til at visitere personer og køretøjer inden for zonens område.

Gennemgående bliver dog det verserende opgør mellem to bander, der altså ofte støder sammen i Vollsmose, nævnt af politiet.

Politiet lister således både biler, der jagter andre biler, en mand, der blev stukket med kniv og truet med pistol, skud, der skulle være affyret, og mange andre episoder, som udtryk for, at der er et større behov for at kunne visitere folk i området.

»Besiddelse og anvendelse af våben i det offentlige rum er helt uacceptabelt og kan indebære fare for borgernes liv, helbred eller velfærd, og der er her lagt vægt på, at episoderne fandt sted på offentlige områder, hvor flere personer var til stede,« skriver Arne Gram i den afgørelse, som ligger til grund for indførelsen af den aktuelle visitationszone.

Zonen gælder 24 timer i døgnet i perioden frem til 23. november 2021 klokken 15, og den giver politiet udvidede rettigheder til at visitere personer og køretøjer inden for zonens område.

Og finder Fyns Politi det nødvendigt, så kan visitationszonen forlænges.

Det har i høj grad været Egeparken og Birkeparken i Vollsmose, der har været ramt af opgøret mellem de to bandegrupperinger.